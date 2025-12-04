Verstappen sube el tono antes del GP de Abu Dhabi: ''Estoy tranquilo, no tengo nada que perder''

Los tres candidatos al título de la Fórmula 1 comentaron sus sensaciones antes de la carrera del domingo que lo decidirá todo en el circuito Yas Marina

El día de medios de la previa de la carrera de Abu Dhabi, que tendrá lugar este domingo, ha estado al rojo vivo. La tensión se palpa en el ambiente, con tres pilotos que están a la espera de saber cuál se corona como campeón tras correr en Yas Marina. Landon Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri será los tres protagonistas de una última carrera de 2025 en la que cualquier fallo puede costar el título mundial.

Verstappen solo contra los dos McLaren

''Estoy muy relajado, no tengo nada que perder'', declaraba este jueves Max Verstappen en la rueda de prensa, sin mirar directamente a sus rivales, los dos pilotos de McLaren. El neérlandes ya se refirió anteriormente a los que competirán con el por el título, admitiendo que están ''en esta pelea por los fracasos de otras personas''.

Landon Norris, por su parte, cuenta con ventaja, aunque aparentemente se muestra indiferente hasta el inminente momento que podría darle su primer premio mundial de Fórmula 1: ''No cambia mi forma de tomarme los fines de semana''. A lo que Verstappen no pudo evitar contestar: ''Estoy disfrutando de estar aquí y no solo es eso: he disfrutado el trabajar con el equipo y el poder remontar. Estuve en muchas reuniones frustrado por el rendimiento y ahora las veo con cariño, eso es un bonus. Quiero tener un buen fin de semana y solo lo intentaré disfrutar porque no lo puedo controlar''.

Max, cuando fue preguntado por el trofeo, contestó: ''El trofeo parece lo mismo, tengo cuatro de ellos en casa, añadir un quinto estaría bien. Conozco mi firma, así que sería lo mismo. Siempre intentas ganarlo, pero al mismo tiempo ya he conseguido todo lo que quería en la Fórmula 1. Todo lo que vendría después sería un bonus y lo disfruto''.

Piastri lo tiene más complicado, pero todo es posible

El compañero de Norris, es el que que está más lejos de los tres de conseguir el título, aunque nada es imposible. La posibilidad de que Piastri ayude a Landon es una ventana abierta, sobre la que el británico comentó: ''Creo que yo lo haría. Pero no es algo que pediría''.

McLaren, sin dejar aún claro cuál de sus pilotos líder y cómo va a afrontar el reto, contrasta de sobremanera con Verstappen, cuya relajación parece extrema: ''Pasé tiempo con mi hijo, trabajé en mi equipo de GT3 y de simulador. Solo hice cosas cotidianas''. De hecho, ni sus padres han viajado hasta Emiratos Árabes Unidos: ''Mi padre tiene un rally en África y mi madre no lo planificó. Ella pondrá una vela, aunque saben que yo doy todo lo que tengo. No necesito motivación''.