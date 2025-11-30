El Mundial de F1 se decide en Abu Dhabi: todas las combinaciones para decidir al campeón entre Norris, Verstappen y Piastri

El GP de Abu Dhabi decidirá al campeón del mundo de esta temporada de Fórmula 1, al que llegan con opciones Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piaatri

El Mundial de esta temporada de Fórmula 1 se va a decidir en Abu Dhabi. Tres pilotos llegan con opciones de proclamarse campeón del mundo a esta última carrera, con los dos McLaren y Verstappen peleando por el título. Es Lando Norris el que llega con ventaja a esta cita, aunque el piloto de Red Bull ha demostrado en Qatar que nunca hay que darle ni la más mínima oportunidad. Y la escudería británica lo ha hecho en esta penúltima cita, en una carrera en la que un error de estrategia ha condenado a sus dos pilotos y le ha dado la victoria al neerlandés.

Por ello, Verstappen ha adelantando a Piastri en la clasificación general, colocándose segundo mientras que el australiano ha caído hasta la tercera plaza. Norris llega con 12 puntos de ventaja sobre el tetracampeón, pero Max ya sabe lo que es soportar la presión y ganar un Mundial en Abu Dhabi, por lo que todo está por decidir. A falta de 7 días para conocer al nuevo campeón del mundo, hay que sacar la calculadora para ver cuáles son todas las combinaciones posibles para decidir al campeón del mundo entre Norris, Verstappen y Piastri.

Las cuentas de Lando Norris para ser campeón del Mundo en Abu Dhabi

La cuentas de Norris para el próximo Gran Premio son muy sencillas, tanto que se resume en una frase. Si el '4' alcanza el podio será campeón del mundo, independientemente de lo que hagan sus rivales. Aunque también hay más casuísticas como un fallo de Piastri y Verstappen o que queden por detrás de él aunque no sea en podio, aunque esto es poco probable que ocurra.

Esto es lo que debe ocurrir para que Verstappen gane el Mundial

Las matemáticas favorecen al piloto británico, pero la F1 es mucho más que números y todo puede pasar. El segundo clasificado es Max Verstappen, y si se repite el mismo resultado de Qatar en Abu Dhabi, el piloto de Red Bull será campeón de mundo. Es decir, Verstappen debe ganar la carrera, Piastri puede quedar segundo pero Norris debe ser cuarto o menos.

Lógicamente, si Norris comete un error y se lleva un 'cero' en esta carrera habrá perdido el título, y aquí ya habría que echar cuentas entre los resultados de Max y de Oscar, con el neerlandés cuatro puntos por encima del piloto de McLaren. Aunque repetimos que esto son casos improbables.

Que debe hacer Piastri para conquistar el título de F1 en Abu Dhabi

Evidentemente el que más complicado lo tiene es Piastri, que es tercero en la general. Sus opciones pasan por ganar la carrera y que Lando Norris sea sexto o peor.