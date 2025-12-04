Oscar Piastri no entiende de favores con un título en juego

El australiano ha dejado clara cuál será su postura este fin de semana, por mucho que su compañero de equipo, Lando Norris, sea quien más cerca esté de conquistar el título

No habrá pacto en McLaren. Por mucho que Lando Norris le haya pasado la patata caliente tanto al equipo papaya como a su compañero Oscar Piastri, la decisión está tomada por todas las partes implicadas. Y el gran beneficiario, cómo no, Max Verstappen.

Este fin de semana, Abu Dabi será el escenario del último certamen del calendario y el título se lo disputarán estos tres pilotos que llegan con solo 16 puntos entre el primero y el tercero. En medio, el tetracampeón del mundo tratará de buscar hueco entre ellos dos para sacar la máxima tajada posible y levantar la que sería su quinta corona consecutiva.

Y por si alguien dudaba de Oscar Piastri, en el Media Day ha confesado que se sigue viendo con muchas posibilidades de ser campeón y que, por lo tanto, irá a por todas: "Estoy relajado. He estado en el lado opuesto de la batalla en las categorías junior y sé lo que se siente, fue bastante duro. Llegar desde la posición del que menos tiene que perder es muy diferente para mí. Sé que necesito unas cuantas cosas, pero después de Qatar tengo mucha confianza en que puedo rendir bien. Solo intentaré estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y ver qué pasa".

Cuestionado por si le habían dado órdenes en McLaren de favorecer a Norris y si, en caso de no haber llegado todavía, las aceptaría, el australiano ha resuelto una duda, pero lo ha dejado todo en el aire: "No es algo que hayamos discutido. Hasta que no sepa lo que se espera de mí, no tengo una respuesta".

Las estadísticas, a favor de Piastri

Las dos últimas veces que tres pilotos llegaron con opciones al final, ganó el tercero. Ocurrió con Räikkönen en 2007 y Vettel en 2010. Pese a ello, Piastri no se fía: "Que haya pasado una vez no significa que vaya a pasar otra. Me da una pequeña comodidad saber que es posible, pero no me apoyo en ello".

Piastri no entiende de favores

Y sobre devolverle algo a Webber, fue rotundo: "Intento hacerlo por mí. Los pilotos somos bastante egoístas: al final somos los que estamos en el coche. Mark estaría encantado si gano, pero no pienso en pagar nada".

Por último, el piloto papaya ha confesado lo que supondría levantar el título mundial: "Ser campeón sería muy guay. Pero creo que estas cosas tardan en asentarse. Y además, la próxima temporada empieza en unas semanas… pase lo que pase, enseguida te centras en ganar la siguiente carrera".