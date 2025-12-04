F1 GP de Abu Dhabi 2025 | Horario, canal y dónde ver en TV la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 en Yas Marina

La última carrera del mundial de Fórmula 1 llega en Abu Dhabi, donde una vez más el circuito de Yas Marina será juez y parte de la guerra entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri

La Fórmula 1 llega este fin de semana a un espectáculo brutal en Abu Dhabi, el cuál va a servir para repartir el título del mundial de este 2025. La igualdad es máxima y el que parece tenerlo un poco más fácil que el resto es Lando Norris, que llega con 12 puntos de ventaja sobre Max Verstappen. Tras adelantar a Kimi Antonelli en la penúltima vuelta en Qatar, le vale con ser 4º, lo que abre y mucho sus opciones. No obstante, si el neerlandés gana la carrera y se cuela entre ellos Piastri, puede que le entre el miedo y eso abra el abanico a que algún Mercedes o incluso alguien nuevo como Carlos Sainz en Losail, le puede generar problemas.

Este final del año trae también el adiós de la normativa actual, dejando paso a 2026, cuando entrarán a escena todos los nuevos monoplazas, con lo que eso conlleva. Especialmente importante será para Fernando Alonso, que se despide del Aston Martin tan desastroso de estos dos años a la espera de lo que haga Adrian Newey de cara al próximo curso.

Horario de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1

La diferencia horaria entre Abu Dhabi y España hace que los horarios de la F1 en el circuito de Yas Marina sean distintos a los habituales para una carrera normal, aunque viene muy bien para nuestro país, pues será a horas mucho más lógicas y que recuerdan a épocas pasadas que los anteriores GPs en Las Vegas y Qatar. Este fin de semana todas las pruebas se están desarrollando por la tarde en Abu Dhabi. Por este motivo, la carrera del domingo, en la que darán 58 vueltas al trazado, se celebrará este domingo 7 de diciembre a partir de las 14:00 horas en horario peninsular.

Dónde ver el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 2025

Hay dos opciones para poder ver la Fórmula 1 en España. Cabe recordar que para poder ver la Fórmula 1 en Movistar hay que tener contratado su televisión, Movistar Plus+, añadiéndole además el paquete Motor. Para verlo desde el descodificador. Por el contrario, si se quiere ver en DAZN será necesario tener contratado el paquete total o el esencial.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Abu Dhabi mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.