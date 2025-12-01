El nuevo Aston Martin de Fernando Alonso tiene fecha

El primer Aston Martin de Adrian Newey, gran esperanza de Fernando Alonso para volver a pelear por todo, ya tiene fecha para darse a conocer, el próximo mes de febrero

El final del mundial de mundial de Fórmula 1 está próximo, pues este domingo en Abu Dhabi se pondrá punto y final al thriller que durante los últimos meses han vivido Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, una pelea ajustada y en la que hasta el final de la última carrera no va a haber un ganador. El que lo logre pasará a la historia como el último en triunfar con la normativa actual, pues desde 2026 todo cambiará. Nuevos coches que se adaptarán a la nueva reglamentación y que marcarán un antes y un después en el presente del Gran Circo.

Tras una etapa de gran dominio de Red Bull, que se acabó cuando McLaren dio con la tecla el año pasado, ahora todo se vuelve a abrir y las espadas están en alto para poder conocer quien va a tomar el relevo. Y entre las varias opciones que puede haber, que realmente no son tantas, pero todo se bifurca con los cambios, pero hay uno que es de los que más llama la atención, Aston Martin. El equipo de Fernando Alonso y Lance Stroll tiene una gran novedad con la llegada de Adrian Newey, Enrico Cardile y varios nombres más en los despachos.

Y el equipo de Silverstone, que arranca su periplo con los motores Honda, los que les hará que por primera vez sean el único equipo que tendrá motores de la empresa japonesa, pasando a un nuevo estatus. Por eso mismo hay muchas expectativas con lo que vayan a presentar y ya tiene fecha. Será el 9 de febrero cuando oficialmente el AMR26 sea una realidad. A diferencia de este curso, cuando se presentaron todos los equipos a la vez en Londres, ahora cada uno lo hará individualmente cuando considere oportuno.

Los tests de Barcelona, en el aire

Más allá de la presentación, hay otra duda en el aire con Aston Martin. Y no es otra que la de los tests oficiales de pretemporada, que tendrán lugar en Barcelona del 26 al 30 de enero y serán una buena prueba para ver lo que hay con los nuevos coches. Pese a que eso sí, estarán cerrados al público. Pues bien, este fin de semana se han destapado rumores de que Newey habría optado por no acudir a los tests, pero el equipo lo desmintió rápidamente. No obstante, todo puede pasar y la duda ya se cierne sobre la escudería verde.