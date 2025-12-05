Alonso tira de ironía sobre el retraso del motor de Honda y Aston Martin

El ingeniero polaco Marcin Budkowski habló de un retraso en el motor que le hará no llegar a tiempo para los test de Barcelona 2026

El que fuera CEO de Alpine F1 hasta 2022, Marcin Budkowski, ha dado para la televisión polaca unas declaraciones que no han tardado en llegar a los oídos de los afectados. Entre ellos, Fernando Alonso, que incrédulo e irónico ha respondido a los comentarios del ingeniero y ahora colaborador televisivo.

''Escuché en los boxes que la situación entre los motorizadores para 2026 es muy dispar'', comenzaba Budkowski. El polaco aprovechó la ocasión para hablar sobre Honda, es que será el proveedor de Aston Martin en la próxima temporada: ''podría no llegar en tiempo y forma a los test de Barcelona. La versión oficial es que Newey quería desarrollar más el coche en el túnel de viento, pero la realidad es que no estarán porque el motor Honda no estará a punto''.

Fernando Alonso responde a los rumores a un mes de Barcelona

Los test de Barcelona tendrán lugar del 26 al 30 de enero, según cuenta Budkowski, ''el único proveedor que parece llegar sin grandes inconvenientes es Mercedes''. Un comentario que puede ser casual o no, ya que es el proveedor de su último equipo, Alpine. Lo que hace saltar las alarmas es que no pueda estar precisamente en el test en el que se probaran los motores, y que servirán de prueba para realizar los cambios pertinentes, siendo la primera experiencia con el AMR26 fuera de los simuladores.

Una afirmación que discrepa de la de Fernando Alonso, que contestó en la previa al Gran Premio de Abu Dhabi cuando la prensa le preguntó si había visto las declaraciones de Budcowski: ''¿Qué podemos decir? Hago la instalación del asiento el lunes, así que vuelo este domingo por la noche de aquí a Silverstone para hacerlo. Tenemos el simulador, el hotel y los vuelos a Barcelona''.

Aston Martin, mejor equipo de 2026

Otra de las cosas que parece tener claras Fernando Alonso es que Aston Martin será el mejor de la parrilla la próxima temporada: ''Sí, creo que sí. La fábrica está terminada, el túnel de viento es nuevo y está terminado y lo estamos usando todo. Tenemos a Adrian Newey, Andy Cowell y a Enrico Cardile. Tenemos una gente estupenda y mucho talento en la fábrica''.

El asturiano se aventura a garantizar que Aston Martin triunfará, demostrando con sus palabras que está seguro de que su equipo triunfará: ''Sólo necesitamos poner todo en marcha y asegurarnos de que todas esas instalaciones y gente nueva funcionen. ¿Bastará con estos pocos meses, o necesitaremos una temporada completa para que todo funcione?. Esa es la cuestión, no lo sé. Aston Martin triunfará, creo que es justo decirlo, para mí, está garantizado.La pregunta más importante es cuándo y eso es lo que todos intentamos conseguir lo antes posible''.