Aston Martin y Haas pelean en Abu Dhabi por la séptima plaza

Tan solo siete puntos le saca la escudería británica a la estadounidense, por lo que será un duelo para ver cuál logra consolidarse más alto

Este fin de semana la Fórmula 1 despedirá la temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi. Aunque el tema central sea la lucha de Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri por el título de mejor piloto, hay otra batalla que tampoco pierde la épica y que enfrentará a dos escuderías: Aston Martin y Haas quieren el séptimo puesto en el Mundial de Costructores.

Una lucha calentita entre Haas y Aston Martin

Sin duda, Fernando Alonso ha sabido resurgir de sus cenizas mientras iba avanzando la temporada. El piloto de Aston Martin no puntuó en las primeras ocho carreras, pero pudo remontar con unos resultados que le han permitido llegar en la posición número 12, sacándole 7 puntos a Oliver Bearman, su rival directo de Haas. El estadounidense es ejemplo de una lucha entre la sangre joven de la competición, a sus 20 años, contra la experiencia dilatada del asturiano, que debutó en 2001 en Fórmula 1.

Alonso ha llevado en sus espaldas el peso de la escudería durante toda la temporada, ya que su compañero Lance Stroll lleva más de un año sin superarle en la clasificación. El canadiense se encuentra ahora mismo en la decimoséptima posición con 32 puntos, alejado de los 48 que le saca su compañero de equipo.

Que dicen los antecedentes en Abu Dhabi

Aston Martin ha logrado puntuar, al menos con uno de su pilotos, de manera consecutiva desde el año 2022. Haas, sin embargo, tan solo puntuó una vez desde 2021 en el circuito de Yas Marina. Con los datos sobre la mesa, a priori esto es una ventaja para el equipo de Adrian Newey, aunque teniendo en cuenta el buen momento en el que se encuentra la escudería estadounidense, cualquier escenario es posible.

Haas ha puntuado en cinco de las últimas seis carreras que se han corrido, lo que señala una estabilidad despampanante. Aunque tendrán que contar con la astucia de Fernando Alonso, que tal y cómo ha dicho Villadelprat, un corredor tan metido en la carrera que ''corre con la cabeza''. Eso sí, en caso de que ambas escuderías empaten a puntos, serán malas noticias para Aston Martin, ya que por resultados se llevaría la posición el equipo contrario.

Oliver Bearman consiguió el cuarto puesto en el Gran Premio de México, mientras que el de Aston Martin fue un quinto premio. Fernando Alonso dejó claro lo siguiente: ''Es una temporada muy diferente porque el cambio de reglas de 2026 es muy importante para todos. Así que este 2025 se ha quedado en medio de la nada [...] Así que, con 2026 siendo prioritario, nos ha costado encontrar el camino esta temporada. Ha sido difícil para Aston y no estamos contentos con la temporada, pero era un escenario complicado''.