Villadelprat, exingeniero de Fórmula 1, compara a Alonso con Schumacher: ''Es lo que hacía Michael al correr con cabeza''

El técnico español con 30 años de experiencia ve similitudes entre la manera de correr las carreras del asturiano y el legendario piloto alemán

Joan Villadelprat es uno de los ex ingenieros y director más reconocidos del mundo de la Fórmula 1, contando con una extensa trayectoria de tres décadas en las que ha trabajado con equipos de la talla de McLaren, Ferrari, Benetton y Tyrrell. A sus 70 años y ya retirado, es colaborador con diversos medios de comunicación y una voz respetada en el paddock, dirigiendo ahora su hoja de ruta a analizar la actualidad de este deporte y en particular, la carrera profesional de Fernando Alonso.

Si hay un punto culmen en su carrera, fue su éxito con Benetton. El barcelonés fue parte fundamental de los equipos que ganaron los campeonatos del mundo de pilotos con Michael Schumacher en 1994 y 1995. El que ahora trabaja como analista experto, ha comparado al alemán con Fernando Alonso, viendo similitudes en carrera entre ambos corredores.

Joan Villadelprat sobre Alonso: ''Es un tío de carrera''

En el podscast Duralavita, uno de los colaboradores del programa le preguntó sobre el rendimiento de Fernando Alonso y si creía que con un McLaren podría sacar una vuelta de ventaja a los actuales pilotos de la categoría, Oscar Piastri y Lando Norris, que este fin de semana se juegan el Mundial en Abu Dhabi: ''A una vuelta, Fernando nunca ha sido un fenómeno, para hacer la pole no le da, salvo que tuviese coche para hacerla'', empezaba explicando Villadelprat.

Aunque aclara que a Alonso ''no le conocemos como el hombre de 'a una vuelta', es un tío de carrera''. El experto lo compara con Schumacher y el estilo que tenía al pilotar: ''En la carrera está pensando en el de delante, el de dos más adelante, el de dos más atrás, lo que le voy a hacer, como lo voy a pasar. Es un poco lo que hacía Michael al correr con la cabeza. Michael veía en su primera vuelta por donde colarse para adelantar''.

Una dilatada carrera

En el mismo podcast, habló de las quejas que algunos pilotos emiten sobre su propio equipo en carrera, dando a entender que el piloto es el que 'corta el bacalao' aunque a veces de la sensación de que no: ''Un tipo como Fernando Alonso, si él dice 'quiero esto' te aseguro que el equipo levanta las manos. Esto de que el equipo me ha dicho han decidido de cambiar, oye si tú has dicho que no quieres entrar, no entras. Sabes perfectamente porque lo ha hecho, como ha hecho Carlos en Ferrari, como lo han hecho muchísimos pilotos cuando han visto que la decisión de boxes era incorrecta''.

Joan Villadelprat tiene el honor de coronarse como el español con más experiencia de la Fórmula 1, comenzando su carrera con 15 años cuando entró en un taller de competición. Fue parte del Project Four de Ron Dennis en Fórmula 3 y Fórmula 2. Cuando su equipo se fusionó con McLaren, dio el salto definitivo a la máxima categoría.