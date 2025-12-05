Tsunoda, tras quedarse en la recamara por Hadjar: ''Estoy decepcionado y frustrado''

Antes del último GP de la temporada, anunciaron que quién correría con Max Verstappen la próxima temporadas sería el francés argelino de 21 años

Hace ya más de cinco años desde que Daniel Ricciardo salió de Red Bull F1. Desde entonces, los austriacos han estado buscando un sustituto como acompañante de Max Verstappen, probando con Pierre Gasly o Alex Albon. El único que parece que dio la tecla en estos años fue el mexicano Sergio Pérez en 2021, el único por el momento que pudo mantenerse a la altura y pelear por el campeonato de constructores junto al neerlandés.

El contrato de Sergio Pérez estaba previsto acabar en 2025, pero la decisión arriesgada de sentar a Liam Lawson en el asiento no fue para nada acertada, durando tan solo dos carreras. Yuki Tsunoda fue el sustituto de este siendo capaz de poner a los rivales en un apuro y dando la posibilidad real del mundial de constructores. Ahora es el sustituto el que es sustituido por Isack Hadjar, una nueva promesa en la que Red Bull confía al máximo.

Yuki Tsunoda no ha dado lo que esperaba Red Bull

Seguir el ritmo de Max Verstappen no debe ser tarea fácil, y para muestra, un botón. El nipón, manifestó que ''pocos compañeros podrían acercarse tanto'' a su compañero de equipo, unas palabras que le han acabado quedando grande. El mejor resultado de la temporada de Tsunoda ha sido una sexta posición en el Gran Premio de Azerbaiyán. Unos factores que han hecho que Red Bull finalmente se decida por Isack Hadjar, que impresionó a la escudería con un podio histórico en el Gran Premio de los Países Bajos celebrado a finales de agosto con Racing Bulls F1.

Una decisión que a Tsunoda no ha sentado nada bien, enterándose precipitadamente por el asesor de Red Bull austríaco Helmut Marko, confesando el japonés como se sintió: ''Obviamente estoy decepcionado y frustrado. ¿Cómo me enteré? Fue justo después de la carrera, por parte de Helmut Marko en privado me dijo que el año que viene no voy a correr. Eso fue todo''.

Un golpe que ha encajado ''más o menos bien''

Tsunoda es claro sobre sus sentimientos tras esta piedra en el camino: ''Pero sorprendentemente, lo estoy llevando más o menos bien… bueno, no bien, pero me apaño. A la mañana siguiente pedí el desayuno como siempre, la misma comida. Probablemente aún no he asimilado del todo que, por ahora, fue mi última carrera. Quizá lo sienta de verdad después de Abu Dhabi. Pero así fue, y así es como me siento ahora''.

Lo que sí le hace plantearse algunas cosas es el coche: ''El único arrepentimiento que tengo es perderme un coche tan condenadamente bueno. Creo que también tiene mi ADN. No poder terminarlo, no llegar al nivel al que estábamos trabajando, eso sí lo echo de menos. Pero no me arrepiento de la decisión en sí, todavía no''.