La joya de Red Bull cierra la parrilla de la Fórmula 1

Después de confirmar a Isack Hadjar como nuevo piloto de Red Bull, el equipo austriaco ha ido un paso más allá, confirmando al sustituto del francés en Racing Bulls, la joven promesa británica Arvin Lindblad

Tres años y medio no son nada, pero para Arvin Lindblad han sido un mundo. Ese es el tiempo que hace que el jovencísimo británico debutó en monoplazas en la Fórmula 4 y tras este corto periodo de tiempo le ha llegado su gran oportunidad. Y es que el protegido de Red Bull será desde 2026 piloto titular de Racing Bulls. Después de que los de Milton Keynes anunciaran esta tarde el ascenso de Isack Hadjar desde la escudería satélite a la principal, sustituyendo a Yuki Tsunoda, era cuestión de tiempo que el adolescente diera el salto desde la F2, cerrando así la parrilla del Gran Circo.

El piloto de 18 años lleva mucho siendo la gran joya del programa de desarrollo de Red Bull, y va a ser sexto en su temporada de debut en la F2 a los mandos del Campos Racing. Pero ahora le toca un reto totalmente diferente para el que lleva tiempo preparándose. De hecho, ya ha disputado varias sesiones de entrenamientos libres con el coche de los austriacos este curso. Y ahora solo le queda celebrar este nuevo paso en su carrera: "Quiero agradecer a todos en VCARB por la oportunidad. Desde que comencé este camino a los cinco años, siempre fue mi objetivo llegar a la Fórmula 1, así que es un momento de orgullo dar este paso".

Lindblad ha confesado estar “extremadamente agradecido” al Red Bull Junior Programme y a su propio equipo personal por guiarle en su camino y darle la confianza necesaria, pues sin ellos “nada de esto habría sido posible” y quiere desde 2026: “Será un gran desafío y sé que hay mucho por aprender, pero estoy listo para trabajar estrechamente con el equipo y afrontarlo. No puedo esperar para comenzar, será un año emocionante".

Una oportunidad perdida para Pepe Martí

Lindblad ha compartido garaje este curso con Pepe Martí en Campos. El español ya pilotó al lado de Hadjar y tenía una oportunidad de oro, ya que estaba en juego un asiento, o incluso dos, en Racing Bulls. Pero al catalán todo le ha salido del revés y ha tenido que decir adiós al sueño de la Formula 1. Así que ahora estará en la Fórmula E, en un nuevo reto que le sirve para seguir en la élite, dejando de lado el ‘Gran Circo’, donde podría haber llegado si llega a dominar a Lindblad.