McLaren ficha a Christian Costoya, la gran joya del motor español

El futuro del automovilismo español tiene nombre, el de Christian Costoya, que desde hoy es piloto de la academia de McLaren, lo que le puede abrir muchas puertas en su camino a la Fórmula 1

El automovilismo español ha tenido durante años la gran suerte de contar con exponentes del más alto nivel, en concreto en las dos últimas décadas desde que Fernando Alonso llegó a la Fórmula 1. El asturiano es uno de esos elegidos que ya apuntaba maneras de joven y poco a poco se fue haciendo un hueco hasta lograr ser campeón del mundo. Tras él vinieron muchos más, aunque no todos tuvieron la misma suerte, como Jaime Alguersuari, Roberto Merhi, Carlos Sainz, Álex Palou o más recientemente Pepe Martí o Mari Boya, sin embargo, parece que ahora sí que hay un talento que se antoja como uno de los elegidos, Christian Costoya.

Con apenas 15 años el gallego se ha convertido en el mejor piloto del mundo del karting, campeón europeo de la especialidad y ahora dará el salto a los monoplazas. Pero para hacerlo no estará solo, pues será formando parte de la academia de McLaren, que ha anunciado este lunes su fichaje. Por lo pronto Costoya debutará en la F4 de Oriente Medio en enero y este curso tendrá un programa muy completo con la F4 italiana y la E4. Todo ello con Prema, uno de los grandes buques insignia de las categorías satélite.

La promesa española está representada por All Road Management, empresa de Nicolás Todt, hijo de Jean Todt, y que tiene entre sus clientes a Charles Leclerc al talentoso italiano Grabielle Miní, además de que en su momento fue también el descubridor del malogrado Jules Bianchi. Todo ello convierten el camino de Costoya en un banco de oportunidades muy amplio que pone en sus manos su futuro. Si sigue como hasta ahora, ganando, y se adapta bien al salto a los monoplazas, podemos estar ante el nuevo gran nombre del automovilismo nacional.

McLaren se llena de talento

La academia de McLaren no solo va a dar la bienvenida al español esta semana, pues junto a él también se han anunciado los fichajes de Leonardo Fornaroli y Richard Verschoor.

El primero es el flamante ganador de la F2, título que ha sumado un año después de hacer lo propio en la F3, por lo que estamos hablando de uno de los mayores talentos del mundo y que no tenía aún acuerdo alguno con ningún equipo de la Formula 1. Y luego el neerlandés es un veterano de la categoría de plata, que a sus 24 años lleva 5 disputándola y aunque parece que su futuro no apunta a la F1, va a tener la oportunidad de buscarlo de la mano de los de Woking.