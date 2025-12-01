Pepe Martí y la Fórmula E en abierto para toda España

La llegada de Pepe Martí y el que se vaya a disputar una carrera en Madrid han servido para llevar la Fórmula E al siguiente nivel y desde 2026 se podrá ver en abierto gracias a RTVE

El automovilismo español sigue dando pasos de gigante y además de que desde el año que viene vayamos a tener dos Grandes Premios de Formula 1 en nuestro país, en la Fórmula E también se va a disputar una cita en Madrid, en el mítico circuito del Jarama. Y es que el campeonato de coches eléctricos está creciendo y mucho, pues también habrá presencia nacional en la parrilla gracias a la llegada de Pepe Martí y ahora todo eso se va a poder ver en abierto. RTVE ha llegado a un acuerdo con el organismo, adquiriendo los derechos de retransmisión y emitirá las carreras por Teledeporte.

RTVE y la competición por excelencia de los monoplazas 100% eléctricos, anunciaron este lunes que las carreras de la competición se podrán ver en abierto en España a través del canal Teledeporte o en la plataforma RTVE Play, mediante un comunicado que explicaba el acuerdo: "Estamos encantados de dar la bienvenida a RTVE y Teledeporte como nuestro socio oficial de retransmisión en España para la Temporada 12. Este nuevo acuerdo garantiza que toda la emoción de Formula E, incluido el esperado debut del Madrid E-Prix, estará disponible en abierto para millones de aficionados en todo el país".

Según Alberto Longo, fundador y director de la Fórmula E, España es un mercado clave para ellos, y esta alianza es fundamental para hacer crecer su comunidad de aficionados y reforzar el compromiso con el automovilismo eléctrico a escala global en general y a nivel español en particular.

Una competición al alza

El campeonato de Fórmula E, con 17 carreras en 11 ciudades diferentes, inicia su duodécima temporada este sábado 6 de diciembre con el ePrix de Brasil, que marcará el comienzo de una campaña en la que el mercado español será importante para su crecimiento. Por primera vez en su historia, la Formula E tendrá una cita en España, el próximo 21 de marzo en el circuito del Jarama de Madrid.Además, ya cuenta con un equipo español, el Cupra Kiro, en el que para esta temporada 12 debutará un piloto español, Pepe Martí, quien abandonó la Fórmula 2 para participar en la competición de monoplazas eléctricos.

Además de Martí, la parrilla cuenta con nombres de mucho nivel, empezando por el campeón actual, Oliver Rowland, pero continuando con viejos conocidos de la Fórmula 1 como Nick de Vries, Sebastian Buemi o Jean-Éric Vergne entre otros, en la que es una de las listas de participantes de más nivel de todo el automovilismo mundial.