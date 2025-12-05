Landon Norris gana por los pelos a Verstappen en la primera embestida

Piastri se queda a verlo desde la barrera, con una igualdad tan ajustada que el de McLaren solo ha podido sacar ocho milésimas al de Red Bull en los primeros libres en Yas Marina

Landon Norris ha ganado la primera toma de contacto con Verstappen tras un mundial calentito que no se decidirá hasta el próximo dos días. El Gran Premio de Abu Dhabi también podrá a prueba a Oscar Piastri, aunque es el que más complicaciones puede tener para hacerse con el título, sigue en la pelea por el título aunque no ha corrido los Libres 1 de esta emocionante final de temporada.

Unos libres llenos de jóvenes promesas

Los primeros entrenamientos libres de Abu Dhabi son el escenario ideal para que los pilotos de la cantera gracias a los cuales ha habido algún que otro momento divertido: El japonés Ayumu Iwasa ha sido apodado 'Owasa' o 'Leclerc Junior', por el hermano de Charles Leclerc, Arthur, bromeaban los ingeniero de pista de George Russel y Max Verstappen con los rostros menos conocidos de la Fórmula 1.

Las decisiones de McLaren cada vez se vislumbran más claras, apostando todo a Norris y dejando a Piastri en la recámara. Pato O'Ward ha sido el sustituto del astrualiano que no ha participado en los que quizás sean los Libres 1 más importantes de su carrera profesional ya que el domingo podría convertirse en campeón del mundial.

Aston Martin corre sin Alonso ni Stroll

La decisión de Aston Martin, que se juega la séptima plaza del campeonato de constructores, se conocía a principios de semana. Fernando Alonso y Lance Stroll cedieron los mandos a Jack Crawford y Cian Shiend, este último sonado por su ausencias de resultados. Avid Lindblad tomó las riendas del Red Bull de Yuki Tsunoda, que no correrá en 2026 y será sustituido por Hadjar. Se cierran las novedades con Luke Browning, Paul Aron y Ryo Hirakawa por Alex Albon, Pierre Gasly y Esteban Ocon.

Los que disfrutaron de un duelo milimétrico, esos fueron Landon Norris y Verstappen. El de McLaren acabó saliendo victorioso por tan solo ocho milésimas, mientras que el neérlandes no dudó en soltar una puya por la radio para Red Bull: ''Tenemos problemas técnicos por tas partes''. Si Max ganase el sorteo, sería la quinta vez consecutiva que conseguiría el titulo. Aunque él mismo dijo en la previa al Gran Premio en el circuito de Yas Marina, que esta vez iba a disfruta, y de hecho, ni sus padres han viajado a los Emiratos Árabes para ver la carrera. Sea como fuere, la carne está puesta en el asador y ahora toca esperar a saber quien es el ansiado ganador.