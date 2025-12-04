F1 GP de Abu Dhabi 2025 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en Yas Marina

Por primera vez en 15 años, el título se lo podría llevar cualquiera de los tres pilotos que continúan en la lucha en el último circuito

Todas las miradas están puestas en Max Verstappen, Landon Norris y Oscar Piastri. Presente en el calendario de la Fórmula 1 desde 2009, el Gran Premio de Abu Dhabi se ha convertido en uno de los más interesantes y emocionantes de la temporada al llevarse el honor de ser la última carrera del año. Desde 2021 no se decide todo en Yas Marina, cuando el piloto de Red Bull que continúa vivo en la competición este 2025 le quitó de las manos el triunfo en el último segundo a Lewis Hamilton, consagrándose como campeón de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera.

Un fallo estratégico de McLaren hizo que Verstappen consiguiese la séptima victoria de la temporada y, por tanto, seguir en la lucha por el tan ansiado título. El actual ganador busca revalidar el título por quinto año consecutivo, y el segundo lugar de Piastri y el cuarto de Norris le ha hecho estar a 12 puntos del primer lugar.

Max Verstappen fastidió a Piastri cuando creía que podría adelantarlo, aunque al final sumó los 18 puntos del segundo puesto. Su compañero de McLaren, Landon Norris, finalizó en cuarta posición salvando como pudo los errores en el último tramo de la carrera, separándole 16 puntos del australiano. Otro de los hechos relevantes vividos en Qatar, fue el podio de Carlos Sainz por primera vez desde Bakú y afianzándose con un noveno puesto. Fernando Alonso quedó séptimo en Losail, lo que le coloca en el puesto 12 de la clasificación.

El escenario para coronar al ganador de la temporada es uno de los más modernos del calendario, destacando por su combinación nunca vista en otro circuito de curvas técnicas, rectas largas y un diseño espectacular que es todo un referente en la Fórmula 1. El trazado se lleva ese nombre al encontrarse en la Isla de Yas, uno de los paraísos para el turismo en Emiratos Árabes Unidos, contando incluso con un hotel con vistas al circuito y una torre exclusiva para los jeques y vips al final de la recta principal.

Horarios del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 2025

Viernes 5 de diciembre

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 10:30 - 11:30 horas

Entrenamientos Libres 2 (FP2): 14:00 - 15:00

Sábado 6 de diciembre

Entrenamientos Libres 3 (FP3): 11:30 - 12:30

Clasificación: 15:00 - 16:00

Domingo 7 de diciembre

Carrera: 14:00 (58 vueltas)

¿Dónde ver el GP de Abu Dhabi de F1 2025?

El Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.