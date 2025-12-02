Max Verstappen lanza un dardo a Norris y Piastri: ''Estamos en esta pelea por los fracasos de otras personas''

El piloto de Red Bull ha hecho una retrospectiva, asegurando que sigue en la lucha debido a los fallos de los McLaren

Falta menos de una semana para que se dispute la carrera de Abu Dhabi, la definitiva, ya que aún no hay campeón del mundo coronado esta temporada. La lucha entre Norris, Piastri y Verstappen está calentita, y aunque el primero tienen mas posibilidades que el resto de hacerse con el título, todo puede pasar.

El neerlandés y el australiano siguen en la lucha debido al error cometido por McLaren el pasado domingo en Qatar, ya que tras la aparición del coche de seguridad, ambos vehículos se mantuvieron en la pista, lo que ayudó a que Verstappen acabara primero y Piastri segundo. El piloto de Red Bull consiguió así colocarse a 12 puntos de Norris, una mala decisión de la escudería de sus rivales de la que Max ha hablado en una entrevista.

Verstappen lanza una pulla a McLaren

El quinto mundial de Fórmula 1 puede ser una realidad para Max Verstappen, que ha logrado superar los handicap que ha ido encontrando por el camino en una temporada algo inestable. Tras una racha no muy buena hace ocho carreras carreras, encontrándose a una distancia de más 100 puntos, ha logrado dar un giro de 180 grados gracias a una serie de decisiones acertadas.

Aunque Max ha admitido que los errores de McLaren en Qatar, y de sus rivales en la lucha por el Mundial, han tenido mucho que ver en los resultados. Eso mismo ha explicado el de Hasselt en una entrevista: ''Tenemos que ser realistas. Todavía estamos en esta pelea por los fracasos de otras personas, no por lo que hicimos''. También ha aprovechado la ocasión para lanzar un pulla a Norris y Piastri, aunque sin mencionar a la escudería directamente: ''Sí, lo hicimos bien. Maximizamos todas las carreras. Pero si hubiéramos estado en la posición de tener un coche tan dominante como ellos tienen, el campeonato hubiese terminado hace mucho tiempo''.

Una temporada ''muy fuerte''

La situación actual parecía casi imposible a finales de agosto, tras el Gran Premio de los Países Bajos en el que Verstappen tenía una desventaja de nada más y nada menos que 104 puntos respecto al entonces líder, Oscar Piastri. La situación se ha revertido, siendo ahora el neerlandés el que se encuentra por encima, con un segundo puesto y una ventaja de 4 puntos sobre este. Una vuelta a la lucha por todo lo alto, motivada por la doble descalificación de McLaren en Las Vegas, y que la clasifica como una temporada ''muy fuerte''.

''Pero eso también es algo que me exijo a mi mismo tras ya once años en la Fórmula 1'', comentó en unas declaraciones recogidas por Motorsport el cuatro veces ganador del Campeonato Mundial de Fórmula 1. A pesar de tener ''una primera parte de la temporada muy dura'', se ha logrado levantar y se muestra como un piloto competitivo y que siempre busca mejora: ''Creo que cada año te vuelves un poco más completo. Incluso en los años en los que te coronas campeón, siempre hay cosas de las que, al final, piensas ‘aquí podría haber aprendido un poco más’ o ‘esto podría haberlo hecho mejor’. Eso puede referirse a cómo ajustas el coche, a tu actuación personal durante la carrera o a la manera en que colaboras con el equipo''.