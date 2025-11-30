Verstappen ya amenaza a los McLaren para Abu Dhabi: "Sólo necesito un poco de suerte"

Verstappen ha dado un auténtico golpe al Mundial y puede superar a los McLaren en Abu Dhabi, aunque sabe que lo tiene muy difícil, por lo que pide una ayuda 'divina' para esta última carrera

Max Verstappen ha vuelto a dar un golpe de autoridad en la Fórmula 1. El piloto neerlandés ha conseguido unirse a la pelea por el Mundial cuando todo parecía perdido, y realmente tiene opciones que conquistar su quinto título en Abu Dhabi. El piloto de Red Bull ha logrado la victoria en el GP de Qatar, aunque muy arropado por un error mayúsculo de McLaren.

El neerlandés lleva varias carreras aprovechándose de errores de los papaya, como la doble descalificación en Las Vegas o el error de estrategia en Losail que le ha permitido igualar a las mismas victorias que Norris y Piastri esta temporada. Por ello, está a sólo 12 puntos del título a falta de una última carrera esta temporada, que se celebrará el próximo fin de semana.

Max Verstappen ya avisa a Norris y Piastri en la pelea final por el Mundial

Lando Norris y Oscar Piastri han salido muy debilitados del GP de Qatar, y aunque tienen unos días para hacer borrón y cuenta nueva, han perdido puntos muy importantes a causa de un error de estrategia del equipo, especialmente Piastri que ha caído hasta la tercera plaza. Por ello, Max ya prepara su ataque final para reconquistar el título de campeón del Mundo, y lanza un claro aviso a sus rivales.

"No necesito motivación extra. Ni ver Abu Dhabi 2021. Solo un poco de suerte, quizá así lo podamos conseguir" explica Max, que en Losail sí ha tenido esa suerte de la que habla, pero dejando claro que él está más que preparado para imponerse en la última carrera, como ya hizo hace cuatro años.

Verstappen agradece a Red Bull y McLaren la oportunidad extra

Max sabe bien lo que es jugar con la mente de sus rivales, especialmente con Lando Norris, a quién ya fue capaz de imponerse la pasada temporada después de muchos errores del británico al no saber gestionar la presión. Por ello mantiene su mentalidad. "Correremos con una mentalidad positiva, no tenemos nada que perder" ha asegurado el '1' para meter pánico a sus rivales.

Además, también ha querido dar las gracias a Red Bull, que ha hecho un gran trabajo en esta carrera, especialmente en su estrategia. "Es un triunfo crucial por seguir en la pelea del campeonato. Y también crucial por tomar esa decisión de equipo para poder parar. Fue increíble, acertamos en boxes y fue algo inteligente" añade Verstappen, que tiene el cuchillo entre los dientes para imponerse a Norris.

Esto es lo que necesita Verstappen para ser campeón en Abu Dhabi

La suerte de la que habla Verstappen se refiere especialmente a un fallo importante de los McLaren, sobre todo Norris. El neerlandés ganará el Mundial si queda delante de Piastri y Norris no alcanza el podio en esta última carrera.