F1 GP Qatar | Parrilla de salida y resumen de la clasificación con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1 en Losail

El Gran Premio de Qatar se empieza a decidir este sábado en la clasificación, que será clave para determinar lo que suceda el domingo en la carrera larga

Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.

Apenas se han probado cosas este fin de semana al solo haber una hora de libres. No obstante, ahora en la sprint si que han podido probar cosas y ahora habrán modificado muchos coches.

Oscar Piastri ha sido el más fuerte de todo el fin de semana y ahora tendrá que serlo en el momento clave, donde se juega gran parte de sus opciones de título,

Por otro lado, M ax Verstappen falló el viernes y ahora tiene la oportunidad de resarcirse . Si no lo logra, puede dejar escapar sus opciones antes de lo que se esperaba.

Ya está en marcha la Q1, en la que hay muy poco que ganar, pero si que mucho que perder . Para cualquiera de los favoritos caer aquí sería un palo durísimo.

Este fin de semana, como siempre en Losail , va a ser un gran factor el de las zonas de fuera de pista. Se suelen quitar muchas vueltas poor salirse de la trazada y en esta Q1 ya hemos visto varias.

Tras una sesión llena de dudas, el gran damnificado ha sido el mismo que el de ayer, Lewis Hamilton, por lo que saldrá desde la 18ª plaza , lo que le aboca a un nuevo fin de semana agónico. Junto a él se han quedado fuera Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Lance Stroll y Franco Colapinto .

Más que emocionante esta Q2 en la que Oscar Piastri ha destrozado el récord del circuito y en la que Lando Norris ha tenido que esperar a su último intento para colarse por culpa de los límites de pista. Además, la gran noticia es que Fernando Alonso y Carlos Sainz se ha colado en la A3. Los caídos han sido Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto y Alex Albon .

Arranca la Q3 en la que todo se va a jugar en décimas. Los McLaren son los más fuertes y deben demostrarlo.

Brutal el primer intento de los McLaren , con Lando Norris destrozando el tiempo de Piastri en la Q1. Increíble como van los papaya este fin de semana. Ahora mismo el líder es 1º con 35 milésimas sobre su compañero,

Bandera roja en pista por culpa de Carlos Sainz. El español ha salido con una pegatina en su neumático y la ha perdido en su vuelta de calentamiento, por lo que los comisarios han optado por sacar la bandera roja a falta de 5 minutos y 27 segundos.

Todo se va a jugar a una carta en la Q3 , en la que no pueden fallar y los McLaren se van a jugar el vital primer puesto.

Qué vuelta acaba de hacer Oscar Piastri, tremendo . Ha sido una décima más rápido que Lando Norris, quien ha fallado y no ha podido hacer su vuelta en el último intento . Por detrás de ellos va a salir Max Verstappen , que se la jugará en la salida ante los papaya después de superar por milésimas a George Russell. Y muy bien Sainz y Alonso, 7º y 8º.

Muchas gracias por acompañarnos en esta clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Oscar Piastri ha sido el más fuerte y saldrá justo por delante del líder del mundial, Lando Norris, con Max Verstappen tras ellos. Así que ahora todo se jugará en la pista entre los tres candidatos al títulos.

El Gran Premio de Qatar sigue adelante y tras la victoria de Oscar Piastri en la carrera al sprint, lo que deja la ventaja de Lando Norris en 22 puntos, con Max Verstappen a 25 al haber sido 4º por la 3ª posición del británico, mantienen todo abierto. Para el líder del mundial ganar significaría ser automáticamente campeón, y para lograrlo es clave hacer una buena clasificación. No es ni mucho menos el de Losail un trazado que facilité el adelantamiento, de hecho todo lo contrario, así que tienen que acertar este sábado o si no esperar algún error de sus rivales.

Por otro lado están los pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, dos de los grandes protagonistas del viernes, pues colaron al Aston Martin y al Williams entre los diez mejores, lo que les ha servido para puntuar este sábado. Alonso, que salía 4º, ha caído hasta el 7º puesto tras ser superado por los Red Bull y Kimi Antonelli; mientras que Sainz ha mantenido la 8ª plaza, llevando al Williams mucho más allá de lo que se podía esperar según sus declaraciones previas al inicio de la acción en Losail. Y de nuevo necesitan hacerlo bien contra el crono en esta sesión.