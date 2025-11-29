Norris tiene la clave para ser campeón en Qatar

Pese a ver como Oscar Piastri recortaba dos puntos de su desventaja en la clasificación del mundial de Fórmula 1, Lando Norris sigue dependiendo de sí mismo para ser campeón este domingo en Qatar y tiene la clave para lograrlo

El título del mundial de Fórmula 1, eso es lo que está en juego este fin de semana en Losail. Los 24 puntos con los que Lando Norris llegaba al Gran Premio de Qatar son una gran ventaja, sin embargo el australiano le ha recortado dos de ellos tras ganar la sprint en la que ha sido tercero, ampliando por su parte la ventaja con el de Red Bull a 25. Todo esto hace que la igualdad sea máxima, pero lo tenga a la vez en su mano, pues con ganar este domingo le sirve. Y aunque todo puede pasar, gran parte de sus opciones de lograrlo parten de esta tarde en la clasificación.

El líder del mundial partía desde la 3ª plaza, lo que en un trazado como esta le podía asegurar 6 puntos, más teniendo en cuenta que ni Fernando Alonso ni Yuki Tsunoda, sus más inmediatos perseguidores, parecían coches con potencial de pasarle. Aunque por detrás, 6º, estaba su gran rival, Max Verstappen, quien de hecho se ha puesto 4º muy pronto. Pero no ha podido con él, y al no haber arriesgado en exceso a por George Russell, 2º, se ha conformado con lo que tenía, pese a que ha dicho lo contrario: “Nunca he visto a Max, porque estaba mirando a George (Russell) en todo momento. Hemos salido bien, pero ha sido una tanda larga en un trazado en el que no es fácil adelantar”.

Un aperitivo del domingo

La gran realidad del fin de semana, tanto de este como del resto en el que hay pruebas al sprint, es que la gran clave es dejar el coche intacto para la clasificación de la prueba larga, apenas unas horas después, y en la que se juegan mucho, más teniendo en cuenta que en la pista catarí apenas se puede adelantar: “La clasificación ha sido clave. George ha demostrado que el Mercedes está muy fuerte, pero nosotros también tenemos un coche fuerte, y será clave la calificación de cara al domingo”.

Y tan clave como si gana la carrera, será campeón del mundo. Por ello necesita la pole o la segunda plaza, algo que teniendo en cuenta como va Piastri no va a ser ni mucho menos fácil. Y por otro lado está Max Verstappen, ganador de 2023 y 2024, que aún tiene mucho que decir, especialmente después de que el viernes tuviera problemas y no encontrara las máximas prestaciones de su Red Bull.