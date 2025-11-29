Piastri reacciona, gana la sprint y mete presión a Lando Norris en el Mundial

Piastri reacciona a tiempo y se lleva la victoria al sprint en Qatar para recortar puntos a Lando Norris en la pelea por el Mundial. Fernando Alonso no puede hacer mucho con el Aston Martin y cae hasta el séptimo puesto

El Gran Premio de Qatar es clave para decidir si la lucha por el Mundial llega a Abu Dhabi o Lando Norris puede sentenciar el título en Losail. Sin embargo, Oscar Piastri parece haber reaccionado, no se sabe si a tiempo, y logra la victoria en la carrera al sprint para recortar puntos a su compañero de equipo. Verstappen cae un poco más, siendo el cuarto en cruzar la línea de meta, aunque por suerte para él la sprint no pone en juego tantos puntos como la carrera.

El piloto australiano recorta dos puntos a su compañero de equipo y le complica las cosas de cara a sentenciar el Mundial en Qatar. Norris debe apretar más en la clasificación y en la carrera dominical, aunque lo importante es que no cometa errores si quiere seguir líder antes de la última cita en Abu Dhabi. Parece que Verstappen se aleja ligeramente de esta lucha, aunque aún falta tela por cortar en Losail.

Oscar Piastri se lleva la victoria al sprint y se acerca a Norris en el Mundial

Piastri tenía que defender la 'pole' y así lo ha hecho con una gran salida. Todos los pilotos han hecho una largada muy limpia y los adelantamientos de la primera vuelta son los únicos que se han visto en este trazado de Losail, con poco movimiento en este sprint. Norris trató de superar a Russell en la primera curva pero no ha querido correr riesgo y se ha quedado tercero, tal y como salía.

Tras esta carrera al sprint, Piastri suma 8 puntos, Norris 6 y Verstappen 5. Es decir, el '81' recorta dos puntos a Norris en la pelea por el título, quedándose a 22 puntos del liderato. De esta formal, Oscar ya advierte a su compañero que sigue en la pelea por el título, poniéndole en un apuro. Si Lando quiere ser campeón del mundo en Qatar deberá salir de Losail con 26 puntos de diferencia respecto a sus rivales.

Fernando Alonso tira de experiencia para tratar de sumar posiciones en Losail

Los pilotos españoles tenían grandes opciones en esta sprint, especialmente Fernando Alonso, que logró una nueva hazaña al colocar el Aston Martin en la cuarta posición de salida. Sin embargo, perdió posiciones en la salida contra los dos Red Bull, de Verstappen y Tsunoda, y con un ritmo muy flojo del AMR25 cayó hasta la séptima posición después de que le superase Antonelli.

Sin embargo, el asturiano ha tratado de ganar posiciones de forma diferente, 'chivando' que Tsunoda y Kimi se estaban saltando los límites de pista. La FIA ha tomado nota y ha sancionado al japonés y al italiano con 5 segundos, pero no ha sido suficiente para que Alonso pudiera escalar posiciones. Justo por detrás cruzó Carlos Sainz, que octavo salía y octavo ha quedado.

Resultados completos de la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar