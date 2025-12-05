Álex Palou piensa Verstappen en McLaren ''habría ganado sobrado''

El piloto catalán rompe una lanza a favor del piloto de Red Bull, que compite por el título este fin de semana en Abu Dhabi

Álex Palou es uno de los líderes indiscutibles de IndyCar, aunque es inevitable que su nombre siga unido a McLaren. Ambas partes están inmersas en una batalla legal por incumplimiento de contrato, que rompió el acuerdo para unirse al equipo de IndyCar de McLaren y ser piloto de reserva de la Fórmula 1, alegando que la escudería británica no tenía ''una oportunidad real'' para él en la categoría reina. El tetracampeón de la IndyCar Series actualmente está con el equipo de Chip Ganassi.

En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, el piloto de 28 años ha vuelto a hablar sin pelos en la lengua. Incluso se atrevió a decir que Vertappen habría ganado mucho antes con el McLaren, avivando el fuego y la tensión para este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Palou piensa que Verstappen es el mejor

Álex Palou vuelve a poner toda la carne en el asador, esta vez respondiendo una cuestión que para los seguidores del mundo del motor está a la orden del día: ''¿Max ganaría el Mundial de F1 este año con el McLaren?''. A lo que el de San Antonio Vilamajor respondió sin siquiera pensarlo: ''Sobrado, habría ganado semanas antes''. Un admirador de Verstappen al que considera ''el mejor de la parrilla'' y para él, habría cambiando totalmente el rumbo de la presente temporada si tuviese un coche tan competitivo como sus rivales.

A esto le acompañó una pregunta de si sobre él, con su controversial intento de subir hasta Fórmula 1, hubiese ganado el mundial con McLaren, fue prudente: ''No lo se. Creo que sí, que podría haber luchado, pero no lo hubiera ganado dos meses antes. Max si que lo habría hecho''.

Las palabras de Max a Álex

Dos pilotos que se tienen bastante respeto y cariño entre sí, el neerlandés dedicó estas palabras a Palou hace poco menos de un mes: ''Por supuesto que podría estar en F1. Se lo merecería, pero si yo estuviera en su posición... ¿por qué salir de allí? Solo son unos pocos los elegidos que pueden ganar, hacer un buen dinero y dominar... ¿Por qué vas a arriesgarlo todo por unos años en Fórmula 1, seguramente no en uno de los equipos punteros? Es muy fácil que no funcione''. A pesar de estas palabras, también le animó: ''Si yo fuera él no lo probaría pero si cree en sí mismo... ¿por qué no?''.