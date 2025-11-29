F1 GP Qatar | La carrera al sprint en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1 en Losail

El GP de Qatar reparte más puntos de lo habitual gracias a la carrera al sprint, en la que Piastri defiende la pole para seguir peleando por el Mundial contra Norris, que saldrá tercero

¡Buenas tardes! Bienvenidos a una nueva cita de la Fórmula 1, que apura ya esta temporada. El GP de Qatar es el penúltimo del calendario, y este sábado se celebra la última carrera al sprint del año.

Piastri ha reaccionado, no sabemos si a tiempo, y sale desde la pole en esta sprint . Norris es tercero, con George Rusell en medio de los McLaren, mientras que Verstappen saldrá desde la sexta posición

A partir de las 15:00 horas dará inicio la carrera al sprint, que pone en juego los primeros puntos de este fin de semana. Recordemos que Lando Norris puede sentenciar el Mundial en Qatar. El británico necesita sacar este fin de semana dos o más puntos a sus rivales, Oscar Piastri y Max Verstappen. Sin embargo, no se lo van a poner nada fácil.

Los pilotos españoles generan muchas expectativas para esta sprint. Carlos Sainz saldrá desde la octava posición pero todos los focos están puestos en Fernando Alonso, que partirá cuarto después de volver a sacar toda la potencia del Aston Martin.

Esta es la parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Qatar

Esta sprint no puede proclamar a Norris campeón del mundo, pero si le puede acercar a ello, sobre todo no puede cometer fallos. El británico suma una diferencia de 24 puntos respecto a Piastri y Verstappen. Para conquistar el título debe cerrar el fin de semana con 26 puntos de diferencia sobre ellos. Es decir, debe sumar 2 o más puntos sobre el australiano y el neerlandés.

En la zona media también hay mucho que decidir antes de poner fin al campeonato. Por ejemplo, Carlos Sainz tiene en su mano saltar desde el undécimo lugar hasta el noveno en la clasificación general. Lo hará si se impone a Isak Hadjar, del que sólo le separan 3 puntos.

¡Faltan menos de diez minutos para que dé inicio la carrera al sprint! Los pilotos y equipos ya apuran los últimos minutos antes de dar inicio a esta carrera. Máxima presión para los McLaren

¡Ya es de noche en Losail y la carrera está a punto de comenzar! En Qatar la carrera inicia a las 17:00 horas, las 15:00 en horario peninsular.

Los pilotos se colocan en sus cajones y termina la vuelta de formación. ¡La carrera al sprint está a punto de comenzar!

Fernando Alonso ha caído hasta la sexta posición mientras que Verstappen ya es cuarto. Piastri lleva el liderato en Losail

El podio provisional se mantiene como la parrilla de salida . Lidera Piastri, le sigue Russell y Norris tercero. El problema para el británico es que Verstappen va justo detrás con el cuchillo entre los dientes

A partir de esta vuelta, la 3 de las 19 que son, se abre el DRS. ¡Verstappen ya ataca a Norris!

Los Ferrari, a los que apenas se les ve, siguen en decadencia. Leclerc cae hasta la decimotercera posición y Hamilton sigue decimoctavo, tal y como empezó

Fernando Alonso es sexto pero Antonelli con el Mercedes ya entra en zona de DRS. Justo por detrás del italiano está Carlos Sainz

Piastri amplía la ventaja con Russell, que ya está a más de un segundo. Pocos adelantamientos se prevén en Losail, aunque Verstappen quiere romper la estadística y Norris realmente está sufriendo

Poco movimiento ahora en Losail. Piastri mantiene el ritmo y es Verstappen el único que intenta darle algo de emoción. Norris, por su parte, no puede cometer errores

Poco que comentar de esta carrera al sprint. Todo sigue igual en Losail, con los dos McLaren en podio y Russell en medio a falta de 10 vueltas.

Alonso está sexto en esta carrera al sprint, pero trata de ganar posiciones aunque el Aston Martin no se lo permita. Por ello, tira de experiencia y se queja de que Yuki Tsunoda se está saliendo de la pista , a ver si le cae algún tipo de sanción

Surge efecto las quejas de Alonso. Bandera blanca y negra para Tsunoda, que si vuelve a saltarse los límites de pista recibirá 5 segundos de penalización

Bandera blanca y negra también para Franco Colapinto. Ahora es Fernando Alonso el que se sale de pista , pero no que se le va un poco el monoplaza, se ha metido en la grava y Kimi Antonelli logra adelantarle.

El piloto de Red Bull vuelve a salirse de la pista en la curva 10 y recibe 5 segundos de sanción

5 vueltas para el final de la carrera y sin movimiento en la parte alta de la parrilla. Piastri va a recortar puntos a Norris

2 vueltas para el final de carrera y bandera blanca y negra para Kimi Antonelli. Ojo porque Tsunoda tiene 5 segundos de sanción y si el piloto de Mercedes vuelve a salirse también recibirá penalización. El gran beneficiado es Fernando Alonso

¡Última vuelta! Piastri lidera la carrera sin nada de presión de Russell. Norris es tercero y así cruzarán la línea de meta. Verstappen cuarto pero perdió todo el empuje que tenía para amenazar al británico

Tsunoda es quinto y Antonelli sexto. Fernando Alonso no puede hacer nada para recortarles estos 5 segundos de sanción y logra la séptima posición. Carlos Sainz es octavo .

Esta tarde los pilotos tienen otra cita en Losail . A partir de las 19:00 horas se celebra la clasificación para la carrera dominical. Y aunque la sprint reparte puntos, los pilotos ahora sí que no pueden fallar

El piloto australiano logra volver a ser el primero en cruzar la línea de meta y recorta puntos a su compañero de equipo, Lando Norris, que es tercero. Russell completa el podio

La temporada de Fórmula 1 está llegando a su fin y el Mundial aún está por decidir. Por ello, el Gran Premio de Qatar va a ser una cita clave para el devenir del campeonato. En primer lugar, porque es la penúltima del año, a la que Lando Norris llega con cierta ventaja sobre Oscar Piastri y Max Verstappen, que no debe perder en Losail si no quiere verse en un apuro en Abu Dhabi.

Especialmente importante va a ser Qatar ya que reparte más puntos de los habituales, con la última carrera al sprint de la temporada. Además, en este trazado el McLaren responde mejor que el Red Bull, por lo que el piloto británico no puede permitirse fallar si quiere llegar a la última cita con esa ventaja en la pela por el título, o incluso cerrarlo en Losail. Sin embargo, Max Verstappen ya ha demostrado que nunca se le puede dar por muerto y si hay alguien que llega con el cuchillo entre los dientes es él. Pero Oscar Piastri tampoco ha dicho su última palabra, que sale desde la 'pole' en esta sprint.

Fernando Alonso tiene el podio en Qatar al alcance de sus manos

Los pilotos españoles han hecho un gran trabajo en la clasificación para esta 'mini' carrera del sábado y tienen grandes oportunidades. En el caso de Carlos Sainz, el piloto de Williams saldrá octavo después de una gran clasificación en un circuito que no se les da especialmente bien.

El que más expectativas genera es Fernando Alonso, que logró meter el Aston Martin entre las primeras posiciones y saldrá cuarto en esta sprint, sólo por detrás de Piastri, Russell y Norris. Sin embargo, el asturiano está en una situación comprometida, con Max Verstappen saliendo detrás de su línea en la sexta plaza. Aún así, Alonso está dispuesto a alcanzar el podio esta temporada, aunque el asturiano ya tiene todas sus miras puestas en 2026.

Dónde ver por TV y online la carrera sprint del GP de Qatar de F1

Hay dos opciones para poder ver la Fórmula 1 en España. Cabe recordar que para poder ver la Fórmula 1 en Movistar hay que tener contratado su televisión, Movistar Plus+, añadiéndole además el paquete Motor. Para verlo desde el descodificador. Por el contrario, si se quiere ver en DAZN será necesario tener contratado el paquete total o el esencial.

