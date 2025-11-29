Piastri impone su ley y tendrá ventaja sobre Norris y Verstappen

Oscar Piastri ha sido el más rápido en la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y saldrá desde la primera plaza, por delante de Lando Norris y Max Verstappen, en lo que será una lucha sin cuartel entre los aspirantes al título

La salida va a ser clave en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Y es que Oscar Piastri ha sido el más fuerte en la clasificación para conseguir una pole brutal, pero va a tener al enemigo cerca, tanto que justo detrás de él partirá su compañero Lando Norris, el líder del mundial, que si gana será campeón. Aunque en su caso el problema le viene por detrás, donde Max Verstappen tiene mucho que decir, aunque tampoco se puede relajar, ya que tras él estará un George Russell muy fuerte en Losail.

El drama de Hamilton no acaba

Como en todos los fines de semana con carrera al sprint, los pilotos que se colaron en la SQ3 tienen una gomas blandas menos, así que algunos han optado por salir a la Q1 con ese blando usado. Entre ellos los favoritos y Carlos Sainz, no así Fernando Alonso, que ha gastado dos nuevos, y aunque ha pasado a la Q2, ha preferido asegurar. Aún así, el gran damnificado ha sido el mismo que el viernes, Lewis Hamilton, prueba clara de los problemas de Ferrari, lo que le ha abocado a la 18ª posición. Junto a él han sido eliminados Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Lance Stroll y Franco Colapinto.

La Q2 ha sido más emocionante de lo esperado después de que Lando Norris se quedara sin su primer giro por salirse la pista, sin embargo, lo ha arreglado en el último para colarse sin problemas. Aunque el más fuerte es Oscar Piastri, que ha destrozado el récord de la pista. Por otro lado, gran trabajo de Fernando Alonso y Carlos Sainz, de nuevo entre los 10 mejores, al igual que un Charles Leclerc que es noticia tras los problemas del Ferrari. Está vez los caídos han sido Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto y Alex Albon.

Todos contra los McLaren

El inicio de la Q3 ha demostrado que Norris tenía algo guardado y en su primer intento se ha inventado un 1:19:4, récord del circuito y mejor tiempo del fin de semana, batiendo por 35 milésimas a Oscar Piastri. Luego una bandera roja por una pegatina desprendida del Williams de Carlos Sainz ha provocado una bandera roja, dejando una mini tanda de 5 minutos en la que no había vuelta atrás.

Y en ella Oscar Piastri ha hecho magia, superando el tiempo de Norris con un vueltón, mientras el británico ha cometido un error y no ha podido hacer su vuelta. Tras ellos se ha colado un gran Max Verstappen, batiendo por una centésima a George Russell, 4º, así que los tres candidatos al título pelearán cuerpo a cuerpo desde la salida. Por detrás, muy bien los españoles, con Carlos Sainz 7º y Fernando Alonso 8º.