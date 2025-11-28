Vuelve el viejo Piastri y Fernando Alonso se apunta a ser juez del mundial en Losail

Oscar Piastri ha sido el mejor de una igualadísima sesión de clasificación al sprint, en la que la gran noticia han sido Fernando Alonso y su 4º puesto, lo que le ha metido entre Norris y Verstappen, por lo que tendrá importancia en la lucha por el título

Durante la mayor parte del mundial de Fórmula 1 Oscar Piastri fue el mejor, sin embargo, con el paso de las carreras fue perdiendo fuelle, hasta llegar al Gran Premio de Qatar a 24 puntos de su compañero Lando Norris. Pero en Qatar ha revivido, logrando una gran pole en la clasificación al sprint, en la que gracias a George Russell, quien se ha colado entre los papaya, podrá recortar puntos. Mientras que el gran damnificado del día ha sido Max Verstappen, que partirá 6º tras una salida de pista. Por otro lado, la sorpresa ha sido el 4º puesto de Fernando Alonso, que tendrá mucho que decir en la pugna entre los favoritos,

Sonrisas y lágrimas en Qatar

En esta clasificación al sprint no hay margen para el más mínimo error y entrar demasiado timorato al circuito se paga caro. Un gran ejemplo ha sido Lewis Hamilton, quien tras sus dudas en los libres se ha mantenido con ellas en la SQ1. Tanto que lo ha pagado caro y se ha quedado fuera, lo que le hará salir en la sprint desde la 18ª plaza. Junto a él, eliminados Lance Stroll, Liam Lawson, Pierre Gasly y Franco Colapinto, eliminados. Aunque lo más destacado de esta sesión ha sido la ‘guerra fría’ entre Verstappen y Norris, que se ha mantenido el resto de la sesión.

La segunda tanda ha sido la de la tensión para los pilotos españoles, pues ambos se han metido en la SQ3 en el último momento, especialmente Fernando Alonso. El asturiano ha elegido una estrategia conservadora, calentando mucho las gomas antes de dos intentos. Sin embargo, justo antes de comenzar ha tenido un problema y casi pierde el coche por el aire sucio. Pero lo ha salvado, y al final, en el último giro se ha metido. Los eliminados han sido Isack Hadjar, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg y Esteban Ocon. Y lo mejor, todos los clasificados en apenas 4 décimas, con una igualdad brutal.

Verstappen salva los muebles, Alonso hace magia

Con tanta igualdad hay que buscar las milésimas, aunque en estos minutos finales la diferencia es que se disputa con gomas blandas, donde más fuerte se ha visto a los McLaren en los libres. Aunque la noticia fue Max Verstappen, quien sufrió una salida de pista que le lastró y mucho, pero puso salvar los muebles hasta la 6ª plaza, superado por su compañero Yuki Tsunoda, 5º. Desde ahí el neerlandés luchará contra sus rivales por el título, el gran Pistri, que tiene una oportunidad de recortar, sobre todo después de que Russell se colara 2º por delante de Norris. Y la gran noticia es Fernando Alonso, 4º. Peor le ha ido a Carlos Sainz, 8º.