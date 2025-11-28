McLaren despierta a tiempo en Qatar, Alonso y Sainz ilusionan

Tras un complicado inicio de sesión, los McLaren han terminado dominando los únicos libres en Losail, en los que Fernando Alonso y Carlos Sainz han estado justo detrás de ellos, despertando la ilusión de cara a la ‘qualy’ sprint

Les ha costado, pero finalmente los McLaren han dado con la tecla en la primera y única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar, el único tiempo en pista que van a tener antes de la clasificación sprint de esta tarde. Tanto Oscar Piastri como Lando Norris han tardado mucho en dar con la tecla, pero al final de la sesión si lo han hecho, hasta terminar siendo los más rápidos. Eso sí, las grandes sorpresas han sido Fernando Alonso y Carlos Sainz, 3º y 4º respectivamente, dejando a Max Verstappen en la 6ª plaza, lo que le va a obligar a arriesgar más en la lucha contra el crono.

No fue el de esta sesión ni mucho menos el mejor de los inicios para los papaya, que para evitarse el problema de Las Vegas van mucho más altos estos días. De hecho, con el neumático duro tardaron mucho en encontrar su ritmo, lo que habla de donde pueden estar los problemas. Especialmente para Norris, que tardó en comenzar a rodar y cuando lo hizo las dudas eran palpables. Sin embargo, tanto para el líder del mundial como para Piastri todo cambió al poner los blandos.

Con los neumáticos más rápidos ellos llevaron la pauta y al final muy pronto fueron capaces de destrozar el crono y terminar siendo los mejores de esta sesión tan vital, pues será la única toma de contacto antes de la ‘qualy’ sprint. Desde ahora, cada vuelta al circuito de Losail será muy importante. La sorpresa llegó por detrás, con Max Verstappen, quien no pasó del 6º puesto y se quejó amargamente por radio, aunque esto no es más que lo habitual en él, y lo más probable es que termine mejorando.

Alonso y Sainz están en la pomada

Otra historia es para Fernando Alonso y Carlos Sainz, que han sido las grandes sorpresas de la sesión, terminando 3º y 4º, respectivamente. El asturiano logró un mejor tiempo apenas 4 décimas peor que el de Norris, y más allá de que el Aston Martin fuera más bajo o vacío que sus rivales, Lance Stroll también estuvo entre los 10 primeros, 9º, por lo que el potencial está ahí. Y luego Williams, la otra gran sorpresa, con Sainz 4º y Albon 7º. Todo esto para llegar a una clasificación sprint en la que no hay margen de error y se van a jugar buena parte de las opciones para esta carrera corta.