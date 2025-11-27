Fernando Alonso se pronuncia sobre el bombazo de Adrian Newey en Aston Martin

El asturiano ha comentado el cambio de jefe anunciado esta semana en la escudería británica y ha confesado que el prestigioso ingeniero ya ha estado actuando este año como jefe de equipo en muchos aspectos

La noticia de la semana en la Fórmula 1 ha estado en la fábrica de Aston Martin, donde han anunciado a Adrian Newey como el nuevo jefe de equipo en sustitución de Andy Cowell para la próxima temporada. Y cuando le han cuestionado por ello a Fernando Alonso en el Media Day, el asturiano no ha podido ocultar que a él no le ha sorprendido en absoluto. Entre otros factores, por el papel que le ha visto desempeñar desde su llegada a Silverstone.

"La verdad es que no me dijo nada. Quiero decir, estábamos hablando más de cosas técnicas sobre el coche que de cualquier otra cosa o sueños futuros, pero sí, son buenas noticias. De todos modos, ya gestionaba de alguna manera el desarrollo técnico del coche, pero también el equipo, la gente que se necesitaba y también se encargaba de qué áreas debíamos reforzar y cuáles otras eran menos importantes. Así que, en cierto modo, él hacía mucha gestión interna y Andy Cowell también en la parte del motor y la integración del motor con el chasis. Así que fue quizá es un paso lógico hacia 2026".

Que el asturiano está deseando que acabe 2025 y arranque el nuevo año es algo que se palpa cada vez que se le pone un micrófono delante. Si en Las Vegas celebró que ya sólo le quedan dos carreras con el actual monoplaza, esta semana ha vuelto a frotarse las manos con el equipo que se ha gestado para el curso venidero: "Así que probablemente tenemos a las dos mejores, uno con el chasis y el equipo, otro con la integración del motor y también del equipo. Y tenemos un líder muy fuerte con Lawrence Stroll, con la determinación que tiene y el compromiso que ha mostrado durante muchos, muchos años. Así que, entre los tres, creo que estamos en buenas manos. Así que, llegaremos a 2026 con suerte con el mejor coche".

En este mismo sentido, el ovetense ha manifestado que Lawrence Stroll les va comunicado los pasos que se van a dar en la escudería: "Lawrence habla con nosotros regularmente, una vez a la semana por teléfono y cuando viene a las carreras todos los días comemos o cenamos juntos. Así que siempre estamos informados de lo que piensa Lawrence y pedimos opiniones sobre lo que será mejor para el equipo o lo que falta. Así que estamos muy implicados siempre en todo lo que piensan. Obviamente, no tenemos poder de decisión, pero nos mantienen informados. Así que esto iba saliendo poco a poco, ya sabes, que Lawrence estaba pensando en esto".

Por último, negó con rotundidad cuando le cuestionaron sobre si dicha decisión habría sido provocada por los resultados de este curso: "No, no lo creo. Creo que 2025 es una temporada difícil para nosotros, sin duda. Pero, siendo sinceros, esto no quita la visión a largo plazo del equipo. Esta es la situación en la que estamos, eso es lo que hay. Estamos luchando solo por los últimos puntos en algunas carreras y no estamos contentos con eso. Pero esto realmente no influye en ninguna decisión ni en ningún gran cambio en el equipo".