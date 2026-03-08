Aston Martin sufre, pero Honda no tiene la culpa

Al contrario de lo que señaló Fernando Alonso en ruda de prensa, los británicos descartan que los problemas sean de la unidad de potencia tras el abandono del asturiano y de Stroll en Australia

Aston Martin se ha visto envuelto en una pretemporada que parece no haber acabado todavía. Los monoplazas de Fernando Alonso y de Lance Stroll se retiraron tras dar unas vueltas en un AMR26 que parecía sufrir todavía. Y es que los de Silverstone ya anunciaron que iban a tomarse este primer Gran Premio de la temporada casi como unos test. A pesar de que todas las miradas apuntaban de nuevo a problemas del motor Honda, ha sido el propio equipo el que ha querido aclarar que la unidad de potencia japonesa no es el problema.

El motor Honda, señalado

''Mientras no esté la unidad de potencia lista para terminar carreras, como equipo tenemos que mejorar en las pequeñas áreas que no hemos podido hacer durante el invierno'', comentaba Fernando Alonso en rueda de prensa tras esa muerte anunciada que anticipaba que los pilotos de Aston Martin no iban a poder dar más de unas vueltas en la carrera del GP de Australia. Desde que en Bahréin fueron más que evidentes los fallos, todos los dedos apuntaron a Honda, pero ahora Aston Martin quiere acallar esas voces que cargan todo el peso a los japoneses.

Shintaro Orihara, ingeniero jefe y director general de pista de Honda Racing Corporation, mandó un mensaje de calma y tranquilizó confirmando que pasito a pasito se van solucionando los problemas: ''En Melbourne dimos otro paso en la dirección correcta. Pudimos comprobar que las contramedidas de nuestra unidad de potencia funcionaron en condiciones de carrera cuando corrimos el Gran Premio sin problemas de fiabilidad''.

Entonces... ¿cuál es el problema?

''Esta mejora ha sido significativa si comparamos nuestra situación en Bahréin con la actual'', tranquilizaba Orihara, ya que si las cosas estuviesen peor que en las últimas pruebas de pretemporada sería bastante preocupante. El problema parece estar en la batería y la gestión energética, haciendo hincapié en las vibraciones sobre la que tanto han hablado los pilotos: ''La semana que viene en China confiamos en que la batería durará más. Nos centraremos en dar vueltas y recopilar datos para mejorar nuestro rendimiento y optimizar la gestión energética''.

El fantasma de los problemas en la unidad de potencia sobrevolaron cuando Alonso tuvo que detener su coche en la vuelta 14, y aunque volvió, se retiró en la vuelta 35. Por eso los de Silverstone quisieron dejar claro que el asturiano se salió de la carrera por mera estrategia. Mike Krack, jefe de operaciones de Aston Martin, dejó claro que no quisieron arriesgarse sin necesidad: ''Creo que es de dominio público que no vamos sobrados de piezas. No había mucho que ganar desde la posición en la que estábamos y decidimos conjuntamente preservar los componentes. No hubo ningún problema relacionado con la unidad de potencia. No tenemos una bola de cristal, pero estoy bastante seguro de que podríamos haber terminado''.