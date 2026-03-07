Fernando Alonso no tira la toalla: ''Hay un potencial enorme, pero es muy frágil''

Aston Martin no ha empezado de la mejor forma la temporada, viéndose lastrados por un AMR26 que poco más puede hacer mientras que el asturiano intenta exprimirlo al máximo

Lo que hemos visto esta mañana en la clasificación del GP de Australia no es nuevo, pero no deja de ser asombroso. Fernando Alonso le saca las castañas del fuego a un ambicioso proyecto que por ahora no da pie con bola. En medio de un escenario que apuntaba a una debacle histórica para Aston Martin, el asturiano logró lo impensable al meter al AMR26 en la parrilla del domingo, quedándose incluso a las puertas de una Q2 que le quedaba a años luz teniendo en cuenta el monoplaza que tenía entre manos.

El cambio de chip de Aston Martin

En unas declaraciones para AS tras la clasificación, Fernando Alonso hablaba sobre que en el box hay una actitud diferente, lo que le ha ayudado a llegar a la posición 17 y volver a ilusionar un poco a una escudería tocada y casi hundida: ''Ha sido difícil. No creo que haya cambiado nada, pero nos ha hecho cambiar a todos en el garaje. Los mecánicos han trabajado a fondo, llevan toda la semana cambiando unidades de potencia día y noche. En el otro lado del garaje, no han podido dar una sola vuelta en los Libres 3 y la clasificaciones con Lance, con muy mala suerte. Pero sales a la pista, estás en la pelea con algunos coches y es mucho mejor que ser el último destacado, como éramos el viernes. Puede que ayude a encender un poco la motivación en el garaje, y los pilotos tenemos la responsabilidad de mantener alta la moral del equipo en momentos difíciles''.

''Con 420 grandes premios es una ayuda. Conoces la pista, las condiciones, coches diferentes en épocas diferentes. No he tenido ningún problema en los Libres 2 y los Libres 3 y eso me ha permitido estar en la pista en sincronía con otros coches y poder trabajar en el set-up. Aunque la unidad de potencia sea la misma que ayer, hemos ganado dos segundos solo por estar en la pista y optimizar algunas cosas del chasis. Hay un potencial enorme en este coche, pero necesitamos más vueltas y más consistencia. Es muy frágil, como demuestra el coche 18, dependerá del día'', continuaba cuando se le preguntaba sobre como encontró el tiempo por vuelta si casi no llegó a rodar en los test.

Fernando Alonso, con la vista en el futuro

''Seremos flexibles, monitorizaremos la situación en cada vuelta. Como dijo Adrian, vamos cortos de recambios y China es la semana que viene. Espero que podamos dar tantas vueltas como sea posible, ojalá casi toda la carrera, pero al primer síntoma de que algo puede ir mal, no podemos arriesgar por rodar y comprometer el próximo fin de semana. Debemos ser muy flexibles'', decía Fernando Alonso, consciente de la situación.

''La unidad de potencia es lo que es, sabemos que hay un déficit de potencia y eso será más difícil de resolver, pero trataremos de ayudar a Honda. Hay muchos recursos de Aston Martin que se cambian a Honda para mejorar la situación. Somos un equipo, nos ayudamos los unos a otros y buscaremos soluciones en el corto plazo'', concluía, dando a entender que tienen los pies en el suelo y que saben perfectamente las carencias de la unidad de potencia que no ha acabado de encajar.