Carlos Sainz tiene trabajo con el Williams: "Hay áreas que analizar y mejorar"

Tal y como se esperaba, el primer día de Carlos Sainz y Williams en la temporada 2026 no ha ido del todo bien, por lo que el madrileño le pide trabajo a su equipo para cambiar la situación

La temporada 2026 de Formula 1 ya está en marcha tras la celebración de la primera jornada de entrenamientos en el circuito de Albert Park, en Melbourne, y allí, más allá de la dominancia de los motores Mercedes de la mano de Oscar Piastri y las balas plateadas; o del brutal drama de Aston Martin, también hemos visto a los equipos de la zona media buscando su oportunidad. Y ahí llega Williams, que tuvo el honor de ser la 5ª escudería en 2025, solo detrás de las cuatro grandes, pero esta campaña todo le va mucho peor y el gran ejemplo es Carlos Sainz.

El piloto español es uno de los mejores de la parrilla y tras llegar de Ferrari llevó a los de Grove al siguiente nivel, permitiéndoles subir al podio en dos ocasiones, solo que tanto ahora en Australia como durante el resto de la pretemporada, lo han pasado peor. Y el ejemplo claro ha sido este viernes. Tuvo un buen primer libre en el que fue 12º, pero en el segundo llegaron los problemas, pues no pudo poner la goma blanda y reconoció que aún les quedaba mucho trabajo por delante de cara al resto del fin de semana: "En los Libres 2 sufrimos un problema que nos impidió utilizar el blando y hacer una tanda larga. No es ideal, y menos si es la primera carrera del nuevo reglamento. Hay áreas que analizar y mejorar".

Por destacar algo bueno está que su tiempo con los neumáticos medios (1:22.253) está al nivel de los Alpine y Audi, aunque es más lento que los de los Racing Bulls y Haas, grandes candidatos actuales a dominar la zona media. Por eso mismo, el objetivo de entrar en Q3 parece excesivamente ambicioso.

Williams es realista

En el equipo las previsiones no son excesivamente optimistas, como señala su ingeniero jefe, Angelos Tsiaparas, pues Albert Park es una pista "particular" en términos de energía y despliegue, en el que foco está centrado en los estilos de pilotaje y técnicas para maximizar el trabajo con la energía, por lo que aún tienen trabajo para entenderlo y dar un paso más en los libres y la clasificación, aunque eso sí, siendo conscientes de que están un paso por detrás de los mejores: "Lo que observamos en Bahréin sigue siendo lo mismo. Los cuatro equipos de cabeza siguen por delante y la clase media está muy cercana entre sí, con lo que nuestra aspiración es intentar estar al frente cada fin de semana".