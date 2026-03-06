Piastri empieza sorprendiendo a Mercedes en Australia

El primer día del mundial de Formula 1 ya es historia y en él Oscar Piastri ha sorprendido a los Mercedes, demostrando que el McLaren va a seguir siendo competitivo y pueden dar la sorpresa a las balas plateadas

Si algo había quedado claro en la pretemporada de la Formula 1 es que hay un coche que parece estar un paso o varios por encima del resto, pues el Mercedes había sido el punto focal de la pretemporada, hasta que la acción ha comenzado en el Gran Premio de Australia y a las balas plateadas les ha salido competencia. Tanta que Oscar Piastri ha sido el más rápido del primer día, superando en dos décimas el mejor tiempo de Kimi Antonelli y confirmando que, como poco, los de Woking van a estar un año más en la pelea, tratando de revalidar su corona.

Mientras que en los primeros libres, con la pista más fría y todos los equipos y pilotos más timoratos, el más rápido había sido Charles Leclerc, todo cambió en el segundo entrenamiento libre. Los Mercedes, que habían estado mucho más tapados de inicio, subieron mucho el ritmo y demostraron que, efectivamente, son los favoritos. Sin embargo, fue Piastri quien marcó ante su público el mejor tiempo con un 1:19.729, que eso sí, va a ser superado con holgura este sábado de cara a la clasificación.

No estuvieron muy lejos los Mercedes, con Kimi Antonelli apenas a 214 milésimas y George Russell a 320, aunque eso sí, ambos conscientes de que, al menos en Abert Park, les ha salido un rival serio. Aunque eso sí, mientras que Piastri mantuvo el pulso con respecto a los pilotos de Brackley, peor le fue a su compañero y vigente campeón, Lando Norris, que no pasó de la séptima plaza a más de un segundo del australiano.

Ferrari y Red Bull, buenas sensaciones

Muy cerca de la cabeza se han colocado los pilotos de Ferrari, que aspiran a ser la sorpresa de este fin de semana. Ya habían dominado en la primera sesión y se mantuvieron muy cerca, especialmente Lewis Hamilton firmando el cuarto mejor crono a una milésima del de Russell, así como Charles Leclerc, que tras ser el más rápido por la mañana, en esta segunda hora de pruebas acabó quinto a poco más de medio segundo.

Mención aparte merece Max Verstappen, que fue de menos a más con su Red Bull hasta terminar con el sexto mejor tiempo, cerca de Leclerc y por delante de Norris. Mientras que la gran sorpresa del top 8, a priori reservado a los cuatro grandes equipos, fue el debutante Arvid Lindbland, que se coló en los puestos de honor superando al Red Bull de Isack Hadjar, 9º. No obstante, todo puede cambiar tanto el sábado, como especialmente el domingo.