Lance Stroll va de cara con el problema de su coche: "Es como una silla eléctrica"

La situación en Aston Martin es sumamente dramática, tanto que los pilotos de Aston Martin ya no esconden los problemas que ni siquiera les van a dejar terminar la carrera en Australia, pero ahora Lance Stroll ha ido más allá

Los problemas de Aston Martin son tan grandes que cuesta imaginarse a algún equipo de la Formula 1 hablando tan de cerca de que directamente sus pilotos pueden tener problemas de por vida en sus manos si se arriesgar a tratar de terminar una carrera. El Gran Premio de Australia, primera cita del año 2026, está siendo el destape de todo lo que se ha hecho mal en Silverstone y Sakura durante este año, pues la situación es tan grave que cuesta imaginarse a Fernando Alonso y Lance Stroll teniendo una buena carrera ya no en Melbourne, si no a medio plazo.

Precisamente el canadiense ha sido mucho más claro cuando le han preguntado como se siente pilotar un Aston Martin muy afectado por las vibraciones que genera la unidad de potencia de Honda y ha sido claro: "Se siente como si te subes a una silla eléctrica y te electrocutan. No sé muy bien cómo definirlo". Tan mal es la experiencia de pilotaje que, en palabras de Newey, el joven piloto de Montreal apenas ha dicho que aguantaría durante 15 vueltas a los mandos del coche.

Y es que no hay nada bien con la unidad de potencia. Mientras el chasis parece que, al menos, es funcional e incluso tiene cierto potencial, pero más allá de eso, todo lo que engloba a la unidad de potencia va muy mal y no parece que vaya a mejorar a corto plazo. En Honda hablaban de que para la gira asiática, especialmente de cara a su carrera de casa, en Japón, querían ser competitivos, pero ahora mismo, eso parece por completo una quimera, pues en Albert Park la situación es dramática.

El hazmerreír del paddock

Tan mal van las cosas en Aston Martin que incluso el resto de los pilotos los usan de forma satírica para referirse a los grandes favoritos en la cita australiana y en el año en general. Un ejemplo de ello es Valtteri Bottas, que también tiene motivos de sufrimiento con un Cadillac aún en pañales. Al finlandés le han preguntado por quien cree que va a ganar y aunque ha dicho que es "muy difícil" saber el favorito para levantar el título esta temporada porque aún no han corrido "ninguna carrera", pero ha incidido en que, "si tuviera que adivinar", diría que "Lance Stroll, Fernando Alonso y George Russell", los dos primeros claramente en tono de broma, no así con el británico, gran favorito.