Fernando Alonso es optimista con Aston Martin: "Tengo plena confianza en que Honda solucionará los problemas"

La pretemporada de Aston Martin ha sido un drama y no parece que el primer fin de semana de carreras en Australia vaya a ser mejor, sin embargo, Fernando Alonso confía en que tarde o temprano todo vuelta a funcionar

La Formula 1 comienza esta semana con el Gran Premio de Australia, dejando atrás una pretemporada mucho más intensa de lo que estamos acostumbrados y en la que la nueva reglamentación ha hecho que todos partan de eso. Esto era un caldo de cultivo perfecto para que Aston Martin diera un salto gigante y se colocara, de la mano de Adrian Newey y compañía, como uno de los mejores, sin embargo, todo lo contrario, pues están en el fondo de la parrilla. Esto ha afectado especialmente a Fernando Alonso, a quien se le acaban las opciones a los 44 años, sin embargo, sigue siendo optimista.

La escudería de Silverstone en este 2026 es el único equipo que monta motor Honda y tras los once días de pretemporada ha quedado claro que en Sakura han vuelto a fallar, lo que sumado a que tampoco es el monoplaza tan perfecto que se esperaba, Aston Martin tiene el 10º coche de la parrilla actualmente. Solo que a futuro parece que el tema del chasis se va a arreglar, aunque la unidas de potencia es una duda mayor. No para Alonso, que tiene claro que más pronto que tarde será competitivo: "Tengo plena confianza en que Honda solucionará los problemas, porque ya lo hicieron en el pasado y siempre serán competitivos y un motor de primera en la Fórmula 1".

Pero más allá de los problemas, lo más importante es que el ovetense está listo e ilusionado, pues 25 años después de su estreno en el Gran Circo, aún tiene hambre y en un año de cambios como este quiere vivir la nueva etapa de la Formula 1 desde dentro: "Estoy listo para volver a competir; va a ser una temporada interesante, especialmente con el cambio de reglamento y los desafíos que nos esperan, con quizás más dificultades de las esperadas. Estoy listo para otra temporada".

Aston Martin ganará un campeonato

Si algo hay que destacar de toda esta primera rueda de prensa es la altísima confianza que Alonso tiene en el proceso, pues pese a todos los problemas sigue viendo a los de Silverstone como campeones en un futuro. Aunque eso sí, eso no quiere decir que vaya a ser con él al volante, pues a su edad las posibilidades de conseguirlo, si no se arregla todo muy rápido, son escasas: "Creo que para este equipo ganar un campeonato es cuestión de tiempo. Ya tenemos todo listo y nos enfrentamos a otra dificultad y desafío con las nuevas regulaciones y el cambio de motor. La única duda es si estaré al volante o en una posición diferente".