McLaren, el espejo en el que se mira Aston Martin

El mundial de Formula 1 arranca esta semana en Melbourne y será el primero de un año que apunta a ser el más abierto de las últimas campañas, pero donde hay un equipo que desde ya tiene la vitola de decepción, Aston Martin

Tras tres meses de espera al fin está de vuelta la Formula 1, una cita muy esperada por todo lo que significa este mundial para el Gran Circo. Una nueva reglamentación siempre es un cambio muy grande que afecta a todos y cada uno de los equipos y el de este 2026 es uno de los más importantes. Tras una pretemporada en la que hemos visto algunos equipos muy bien, como Mercedes o Red Bull, hay otros que están en una situación dramática y que llegan esta semana a Australia con un problema muy serio, Aston Martin, que además parecía uno de los grandes favorecidos de estas nuevas reglas.

Con los fichajes de Adrian Newey, Enrico Cardile y compañía, además de el mero hecho de tener a Fernando Alonso a los mandos, no se puede optar a nada que no sea ganar, pero tras los test la situación ha sido complicada. Los test de Barcelona no fueron bien, pero en Bahrein, durante los seis días de pruebas fueron el peor equipo, al nivel de un Cadillac que apenas llega al paddock. Ahora mismo acabar la carrera este domingo en Melbourne sería casi una quimera, sin embargo, la realidad es que hay esperanzas a medio plazo.

Objetivo: hacer un McLaren

Newey comentó que estaban a las expensas de Honda, pues aunque el coche naciera con problemas, en seis o siete carreras serían uno de los mejores equipos a nivel de chasis. Y no ha sido el único, pues ahora Stoffel Vandoorne ha ido más allá, llamando a la tranquilidad y comparando al equipo verde con lo McLaren, que en 2024 comenzó como el peor equipo y tras unas mejoras en el Gran Premio de Miami se convirtió de la noche a la mañana en la referencia de la parrilla: “Habrá mucha evolución en el chasis, la integración del motor Honda es desafiante y necesitamos mejorar en eso también. Las cosas pueden cambiar rápidamente. Si miras a McLaren, hace unos años eran los últimos y ahora son los campeones”.

Una de las cosas que da más tranquilidad a Vandoorne es tener a Adrian Newey, pues aunque haya llegado un poco tarde y eso no ayude, si que genera el sueño y la posibilidad de que de repente encuentren el camino, pues ante todo existe "la posibilidad de que las cosas cambien" drásticamente y solo les queda trabajar: "La realidad es simple, tenemos que mantener la cabeza abajo, seguir trabajando duro y encontrar rendimiento”.