F1 GP de Australia 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en Albert Park

La Formula 1 comienza este fin de semana en Australia con uno de los grandes premios que se prevén más abiertos de los últimos años, pues la nueva reglamentación hace muy complicado predecir lo que va a pasar en Melbourne

La espera llega a su fin y ahora sí, tras tres largos meses sin Formula 1, los coches de colores vuelven a rodar. Y lo van a hacer en uno de los circuitos que se han convertido en míticos del campeonato, Albert Park. La pista de Melbourne será sede de una de las citas más esperadas por lo abierta que se presenta. La nueva reglamentación ha hecho que ahora mismo sea muy complicado predecir lo que va a pasar, dando un extra de picante al Gran Premio australiano.

Tras la larga pretemporada hay algunos equipos que parecen un paso por encima del resto, especialmente Mercedes, que ya sonaba como favorito desde antes de poner en pista el coche, pero tras los tests ha confirmado que, efectivamente, tiene el coche más rápido y, más importante aún, el que parece tener una fiabilidad más alta. Aunque rivales no le van a faltar, con McLaren, Ferrari y Red Bull mucho más cerca de lo que parece.

Los que si que tienen las cosas complicadas son los pilotos españoles, pues tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz llegan con muchas dudas, más por culpa de sus coches que por ellos mismos. El Aston Martin, del que tanto se esperaba, ha sido la gran decepción de la pretemporada y ahora mismo solo el hecho de acabar parece una quimera. Y algo mejor, aunque no en exceso, están las cosas en Williams, pues no han tenido ni mucho menos un invierno tranquilo en Grove.

Horarios del GP de Australia de F1 2026:

Viernes 6 de marzo:

Entrenamientos Libres 1: 2:30h - 3:30h.

Entrenamientos Libres 2: 6:00h. - 7:00h.

Sábado 7 de marzo:

Entrenamientos Libres 3: 2:30h - 3:30h.

Clasificación: 6:00h. - 7:00h.

Domingo 8 de marzo:

Carrera (58 vueltas / 307,574 km): 5:00h.

¿Dónde ver el GP de Australia de F1 2026?

El Gran Premio de Australia de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Australia 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.