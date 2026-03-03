El conflicto en Oriente Medio pone en serio riesgo los GP de Bahréin y Arabia Saudí

Imola, Portimao y Turquía podrían ser los escenarios que sustituyan a los destinos en Oriente Medio que peligran por el conflicto

La estabilidad del Mundial de Fórmula 1 vuelve a pender de un hilo. La reciente escalada de tensión en Oriente Medio ha encendido todas las alarmas en la FIA, poniendo seriamente en duda la celebración de los Grandes Premios de Bahréin, cuya carrera se celebrará el 12 de abril y el de Arabia Saudita, el domingo 19 de abril por evidentes razones de seguridad.

La F1 se replantea cambios

A pesar de que quedan 40 días de margen para Sakhir, el límite real es mucho menor. No es solo cuestión de que las aguas se calmen, sino también de la logística que implica desplazar a los equipos y a sus materiales. Si el riesgo persiste, la FIA tendrá que mirar hacia Europa o Asia, donde Portimao, Imola y Turquía ya aparecen en las quinielas como los relevos más viables para no dejar un hueco vacío en el mundial, según revela Car and Drive.

Obviamente la situación es crítica en la que lo más importante no es la Fórmula 1, pero si es cierto que la logística requiere una decisión inminente sobre Bahréin y Arabia Saudí. Aunque el plan sigue en pie, el plan B acecha tras las declaraciones de Donald Trump que señalaba una extensión del conflicto hasta el 4 de abril, una semana antes de la prueba en Sakhir. Los antecedentes, además, pesan: la cancelación en 2011 por la Primavera Árabe mantiene en vilo al paddock. Si el riesgo persiste, el Gran Circo no dudará en activar sus sedes de reserva.

Los candidatos a sustituir los GP de Bahréin y Arabia Saudí

Si nos ponemos en el peor de los escenarios y finalmente se materializa la cancelación de los países de Oriente Medio, el baile de circuitos ya tendría nombres propios sobre la mesa. El gran favorito es Imola, tras ceder su plaza al GP de Madrid para 2026, Stefano Domenicali ya lo confirmó como el primer comodín ante cualquier imprevisto. Es la apuesta más lógica y sólida por ahora.

Sin embargo, Portimao y Turquía le pisan los talones. El trazado portugués, un viejo conocido de la pandemia, tiene asegurado su regreso en 2027. Por otro lado, mientras que Estambul lleva años llamando a la puerta y podría adelantar su retorno previsto también para ese año. Pero ojo, también podrían sacar la carta de Fuji. Aunque es el tapado, su proximidad con Suzuka lo convierte en la opción logística más inteligente para los equipos, evitando desplazamientos transoceánicos innecesarios. Desde luego, la F1 tiene para elegir si la situación no se soluciona en los plazos estimados.