Reunión clave en Aston Martin antes del GP de Australia

Adrian Newey toma las riendas de la escudería británica y convoca una reunión poco menos de una semana antes del comienzo del Mundial

Con los nervios a flor de piel y a unos días de comenzar la temporada 2026, el GP de Australia no es una carrera cualquiera. Esta visita a Melbourne se traduce en un nuevo reglamento técnico y el estreno oficial de la era Newey en Aston Martin. El británico ha sido el máximo responsable del diseño del AMR25, un monoplaza que no ha rendido como se esperaba, hablando suavemente. De hecho, en el segundo día de los últimos test, Fernando Alonso tan solo pudo dar 26 vueltas antes de que el coche se quedase K.O total.

Según cuenta Superdeporte, Newey mandó hace unos días un mensaje a la plantilla de Aston Martin con el objetivo de convocarlos en Silverstone para hablar sobre lo ocurrido en Barcelona y Bahréin. Una charla que llega en la víspera de volar a Melbourne para la primera carrera del año y con un turbulento panorama internacional para llegar a Australia debido al conflicto en Oriente Medio.

Newey sigue confiando

La reunión convocada por el ingeniero británico da un halo de esperanza tanto a los pilotos, Fernando Alonso y Lance Stroll, con lo que parece un objetivo claro: intentar que el coche que vimos en los test de Barcelona y Bahréin no sea la máquina que va a correr durante la temporada. Un monoplaza con problemas evidentes del que Newey quiere coger las riendas y buscar las soluciones al problema.

Una guerra abierta en Aston Martin en la que los responsables de Honda culparon a Adrian Newey de los cambios que ha exigido desde la llegada al equipo, de la que mañana día 3 de marzo se cumple un año. Pero la ilusión se convirtió en decepción tras ver que a este ambicioso proyecto le quedaba mucho que pulir y unos meses más de trabajo. Lo ideal sería que la empresa japonesa y los ingenieros comienzan a remar a favor, pero ahora mismo parece que todavía hay tensiones dentro del equipo.

Stoffel Vandoorne parte una lanza a favor de Aston Martin

Durante la presentación de Peugeot del WEC los medios españoles preguntaron a Stoffel Vandoorne, piloto de pruebas de Aston Martin, sobre la situación del equipo: ''Obviamente, ha sido difícil durante los test, no estamos al nivel que queríamos estar en este momento, así que tendremos mucho trabajo durante el comienzo del año, habrá muchas evoluciones en el chasis, además que la integración con Honda es un reto y también tenemos que mejorar en ese aspecto, así que espero que demos grandes pasos, especialmente al comienzo de la temporada, donde podemos avanzar. No ha sido una transición fácil, eso es seguro, no ha sido tan fluida como nos hubiera gustado''.