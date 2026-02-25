Norbert Haug lanza un aviso sobre el Aston Martin de Newey: ''Yo no los subestimaría''

El exjefe de Mercedes da un voto de confianza al AMR26 e insta a que puede saltar la sorpresa con el coche diseñado por el ingeniero británico

Nobert Haug no necesita presentación. El exjefe de Mercedes-Benz, arquitecto de la gloria de McLaren y el hombre que sacó a Schumacher del retiro vuelve a escena. El alemán no se ha cortao al analizar el movimiento sísmico del momento: el AMR26 de Aston Martin que tan poco se ha podido lucir en pretemporada. Eso sí, fiel a su estilo avisa que es mejor no subestimar el factor del genio británico ni el empuje del motor Honda, aunque por ahora pocas alegrías le ha dado a los de Silverstone.

Aston Martin, una fiera dormida

El alemán conoce demasiado bien a Adrian Newey. De hecho, hace casi 30 años estuvo implicado en su fichaje, que ya dio mucho que hablar en Williams. Dicho y hecho, en 1998 McLaren se proclamó campeón de constructores y Mika Hakkinen ganó dos títulos mundiales de pilotos. En 2005 el británico se marchó a Red Bull.

Pero estamos a 2026 y Newey ha diseñado su primer coche para Aston Martin después de casi 20 años en la escudería de la bebida energética. A pesar de ese inicio tan accidentado en el que parece que nada sale bien, Nobert Haug advirtió en unas declaraciones a Sky News F1 que cuidado, ya que deja caer que bajo la piel del cordero se esconde el lobo: ''Yo no los subestimaría. La historia se repite en ese sentido''.

Honda no es moco de pavo

Muchos han culpado al otro recién llegado a Aston Martin: Honda, el distribuidor de las unidades de potencia del nuevo AMR26. Aunque ojo, que Haug también parte una lanza a favor de ellos: ''Honda ha producido en el pasado algunos fracasos absolutos, eso lo sabemos. Sin embargo, nunca se rinden: se reorganizan y vuelven más fuertes. Desde luego, yo no los descartaría''.

''Especialmente Honda es capaz de mover montañas casi de un día para otro'', continuaba Nobert, asegurando que no cree que ''vayan a permanecer mucho tiempo en la parte trasera. No son favoritos en Melbourne, pero espero que den un paso adelante considerable''. Quiere también dejar claro que ''en esta fase es imposible sacar conclusiones firmes''.

''Cuenta con algunas soluciones muy llamativas. La suspensión trasera, por ejemplo, está fijada en el punto de giro del alerón trasero, algo que nunca antes había visto en esa forma concreta. Pero al coche simplemente le faltan kilómetros. Hasta que no haya completado más rodaje, nadie podrá valorar realmente lo competitivo que será el Aston Martin'', aclaraba. Pero cuidado, el periodista y exjefe de Mercedes advierte sobre el ingeniero: ''Trabajé durante mucho tiempo con Adrian Newey, y en una ocasión construimos un coche que lamentablemente resultó completamente inutilizable. Al final tuvimos que recurrir al chasis del año anterior. Pero Newey siempre va hasta el límite. Yo, desde luego, no los daría por perdidos''.