Carlos Sainz deja atrás a Williams: "Estamos lejos"

Después de una pretemporada complicada en la que han perdido todo el trabajo que hicieron para dominar la zona media el año pasado, Carlos Saimnz ha confesado que ahora mismo están muy lejos de donde querían estar

La pretemporada de Formula 1 ha servido para empezar a poner algo de orden en un año que es todo lo contrario, pues con los muchísimos cambios que han afectado a pilotos, equipos y coches, todo es nuevo, así que a estas semanas de pruebas se llegaba a ciegas. Y una vez que han finalizado la realidad es que los grandes equipos están un paso por delante, más o menos como se podía esperar, pero lo que no era imaginable era el bajón tan grande que ha pegado la escuadra que dominó la zona media en 2025, Williams, que tiene como estandarte a Carlos Sainz.

Los de Grove estaban llamados a ser la alternativa a los cuatro grandes, pero ahora mismo eso parece una quimera y el verdadero puesto es en medio del furgón de cola. El primero que lo sabe y lo asume es su estrella, un Sainz que ha sido muy claro al hablar de las deficiencias actuales de su coche y de todo lo que les queda por delante. Pese a que él está en un buen momento y el potencial sigue ahí, la realidad es que en el equipo están "lejos" de donde querían estar en un momento como este.

"Hay que ser realistas, no hemos pasado buen invierno y no estamos a la altura de donde estábamos el año pasado". Y es que el año pasado eran el 5º equipo, lo que le llevo a subir dos veces al podio y pelear de forma recurrente en los puestos de arriba, algo que ahora mismo es, como poco, difícil de imaginar: "Todavía nos falta mejorar, estamos fallando en pequeñas cosas clave que te hacen aprender como equipo". Y eso que tienen el motor Mercedes, que sobre el papel es el más fuerte de la parrilla.

Seguir mejorando

Más allá de que la realidad es la que es, Sainz es también consciente del potencial de crecimiento que tienen, ya que el coche debería ir a más y ellos aprovecharse de eso para crecer y en algún momento llegar a mejorar mucho, pues "va a ser la temporada de mayor desarrollo en cuanto a cambios en el monoplaza", aunque "algunos cambios" no los entienden ni los pilotos, por lo que prefiere "esperar" para saber si le gustan o no. No obstante, si que ve como poco una motivación para la afición es descubrir lo que se encuentran en dos semanas en Australia: "El cambio de reglamento ya es un motivo para levantarte a las cinco de la mañana para ver la carrera que, creo, va a ser divertida".