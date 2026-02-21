Carlos Sainz pone luz a los problemas de Williams: "Partiremos con cierta desventaja"

En 2025 Carlos Sainz fue una de las grandes sorpresas de la Formula 1, sin embargo, la situación del madrileño ha cambiado drásticamente en 2026, pues tras una complicada pretemporada, queda mucho trabajo por hacer en Williams y parten en la zona baja

Hace tan solo un año Carlos Sainz sorprendió al mundo de la Formula 1 con una pretemporada brillante a bordo del Williams. El español salió por la puerta de atrás de Ferrari y llegó al equipo de Grove con muchas más dudas que certezas. Pero dio una muy buena sensación, primero en la pretemporada y aunque en el tramo inicial del curso le costó un poco más, terminó al alza, subiendo al podio en dos ocasiones. Por eso mismo, este 2026, en el que además montan el potente motor Mercedes, tenían motivos para soñar, pero la realidad les ha superado y tras una muy mala pretemporada, están en el furgón de cola.

En los tests privados de Barcelona ni siquiera pudieron estar, mientras que en Bahréin han ido de menos a más, acumulando vueltas, pero sin destacar. De hecho Sainz estuvo durante la última jornada al volante y consiguió acabar el día en décima posición con 1:34.342, poco más de dos segundos más lentos que el Ferrari de Charles Leclerc, aunque no buscó los mejores tiempos, sino ensayar la fiabilidad del coche para acumular datos con vistas a la temporada. Y lo hizo, pues a pesar de no poder completar tandas largas como al equipo le habría gustado, consiguió cerrar el día con 141 vueltas. En lo que han sido algunas de las jornadas más duras en la carrera del 55.

Un paso por detrás de los capos

No obstante, pese a esto, la realidad es que van con ciertas deficiencias de cara a Melbourne, más allá de que el calendario es muy largo y confía en darle la vuelta: "Afrontamos la primera mitad del año con menos expectativas que en 2025, sabiendo que partiremos con cierta desventaja. Sin embargo, tengo muchas ganas de empezar y centrarme en mejorar los coches a lo largo del año para ser más competitivos". Más aún teniendo en cuenta que la pelea va a ser muy grande con todos los coches dominantes e incluso con la zona media.

Los Mercedes, McLaren, Red Bull o Ferrari parecen un paso por delante del resto, mientras que Williams estaría en la pelea por dominar esa zona tras ellos, donde Haas, Alpine o Audi parecen rivales potentes. No obstante, si que tienen mucho margen respecto a Aston Martin y Cadillac, que por unos motivos u por otros parecen un paso por detrás del resto a falta de que la pista hable en Melbourne.