Pellegrini se alinea con Almeyda: "﻿Es lamentable que haya tenido esa cantidad de fechas de suspensión﻿"

El técnico verdiblanco ha lamentado la sanción de siete partidos que le ha sido impuesta a su "colega de profesión" y ha admitido que "el tema de la quinta plaza es algo importante" por si finalmente supone la entrada en Champions

Durante su rueda de prensa, Manuel Pellegrini ha tratado varios temas de actualidad que van más allá del partido de este sábado frente al Rayo Vallecano, como por ejemplo la dura sanción de siete partidos que ha recibido Matías Almeyda, entrenador del Sevilla Fútbol Club y por la cual no podrá sentarse la próxima semana en el banquillo visitante de La Cartuja para medirse al Betis en el segundo derbi hispalense de la temporada.

El chileno, que siempre ha destacado por su buen talante, se ha alineado con el técnico argentino, mostrándole su apoyo aunque sin querer meterse en si la sanción es desproporcionada o no. "Como todo colega de profesión, es lamentable que haya tenido esa cantidad de fechas de suspensión, pero no me puedo pronunciar mucho más", ha dicho el preparador verdiblanco, que tras el choque de este sábado ante el Rayo comenzará a preparar del derbi del próximo 1 de marzo.

El míster bético también ha hablado sobre la posibilidad de que esta temporada LaLiga también pueda conseguir una plaza extra en la Champions League, que iría a parar al quinto clasificado, posición en la que el Betis se ha asentado en este mes de febrero, aunque eso sí, el chileno tampoco desvía el objetivo de la Europa League. "El tema de la quinta plaza es algo importante, pero hay que sacar la mayor cantidad de puntos. No hay ninguna competición más importante que la otra. En una eliminatoria ida y vuelta en un momento te quedas fuera. LaLiga marca el año, son ocho o nueve meses, pero ni vamos a dejar LaLiga ni la Europa League de lado, y pondremos el mejor once en cada competición", ha reconocido.

Además, Pellegrini ha defendido que antes de esta buena racha de triunfos el equipo estaba llevando a cabo una buena campaña, pero que ni ahora lanzan las campanas al vuelo y antes todo era "un drama". "Antes de las tres victorias veníamos haciendo una temporada muy buena, se produjo una derrota fea con un marcador amplio pero le ha pasado a más equipos. El fútbol es así, pero no estábamos en un drama interno ni hoy en día estamos en una alegría desbordada, seguimos en esa posición y queremos aspirar a más. Las victorias dan confianza pero un exceso de confianza en el fútbol te la devuelve, igual que un exceso de drama porque hay muchos partidos", ha finalizado.