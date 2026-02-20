Cucho Hernández y Antony siguen dando buenas noticias al Real Betis

Los dos delanteros siguen estando presentes en las sesiones de entrenamiento junto a Antony, por lo que apuntan a estar este próximo sábado en La Cartuja

El Real Betis se encuentra ya en las horas previas de uno de esos duelos que, como se suele decir, hacen afición. Buen tiempo, sábado y en La Cartuja. Condiciones ideales para que el aficionado bético pueda disfrutar de una gran jornada, que en este caso tendrá como rival al Rayo Vallecano. Cabe recordar que este partido esta enmarcado dentro de las acciones "Forever Green" que el club llevará a cabo. A principios de semana, ya fue presentada la que será la camiseta que el Betis vestirá, que tiene esos detalles naranjas en un claro homenaje a un árbol muy presente en el centro de la ciudad, como es el naranjo. Aparte de todo eso, diversas serán las actividades que se realizarán con el objetivo de hacer más amena esta fecha.

En el césped, dos jugadores que apuntan a estar son Cucho Hernández y Chimy Ávila. Tras caer lesionado el colombiano frente al Real Oviedo, el ataque verdiblanco se ha visto algo mermado debido a esa falta de movilidad que aportaba el cafetero. Aunque no haya podido llegar a esos cuartos de final frente al Atlético de Madrid, vuelve para un tramo importante de la temporada, donde se puede definir si este Betis está para pelear por los puestos de Champions League, que se encuentran a cuatro puntos. Uno de los que regresó en la jornada de ayer fue Antony, que se encuentra autogestionándose con motivo de esa pubalgia que, en diversas ocasiones ha explicado, que le afecta a la hora de jugar.

En la sesión de esta mañana, total normalidad en cuanto a jugadores. Los dos delanteros han estado presentes junto a sus compañeros y, sin lugar a duda, estará en el duelo de este sábado frente al equipo de Íñigo Pérez. Otro de los que ha estado es el extremo brasileño, que se le ha visto bromeando y entre risas en los rondos que el equipo ha realizado. También es importante recalcar que Héctor Bellerín también ha sido uno de los que ha estado sobre el terreno de juego, por lo que su proceso de recuperación sigue según lo previsto.

A las 12:30, comparece Manuel Pellegrini y dará algún detalle más acerca del estado de todos estos jugadores. Todo esto en la previa de un duelo que, aparte de todo lo que significa a nivel clasificatorio, será la previa del derbi sevillano que se celebrará el domingo 1 de marzo. Una fecha señalada en rojo en toda la ciudad.