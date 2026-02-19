Movimientos de presente y futuro en el Real Betis con Morante y Óscar Masqué

El extremo verdiblanco da un significativo paso en su carrera poniendo su incipiente carrera deportiva en manos de You First Sport, justo después de salir de titular en la goleada de España sub 19 contra Noruega; cita en la que compartió once con el lateral derecho

El prometedor José Antonio Morante, canterano del Real Betis, está viviendo otra semana intensa para poner trazo grueso en su imparable línea de crecimiento. El joven extremo está acostumbrado al ajetreo: tiene ficha del Juvenil A verdiblanco, con el que brilla en UEFA Youth League y Copa del Rey; es titular con el Betis Deportivo, en la Primera RFEF; y comienza a asomarse a convocatorias del primer equipo, pues Manuel Pellegrini le reclutó para la pasada pretemporada y se lo llevó recientemente a Grecia para el duelo ante el PAOK de Salónica en la UEFA Europa League.

Entre medias de dos encuentros con la selección española sub 19, Morante ha encontrado un hueco para realizar un significativo movimiento de futuro con la firma de su contrato con Your First Sports, la agencia de Álvaro Torres que, entre muchos otros, representa al laureado canterano verdiblanco Fabián Ruiz o los jugadores del primer equipo Cucho Hernández, Álvaro Valles o Junior Firpo. Desde ahora, atenderá también los servicios de este descollante atacante con ilusionante porvenir. "Muy feliz", decía el canterano bético en sus redes sociales, posando con sus padres tras la firma de su contrato.

Los mismos elogios se pueden reutilizar en el Betis para el lateral derecho Óscar Masqué, otro jugador que brilla con luz propia alternando varias categorías superiores a las que le corresponden por edad y que cuenta con el mérito añadido de haber vuelto a jugar de una lesión de rodilla a un nivel tan espectacular como en el que estaba antes de su larga baja o incluso todavía mejor, que ya es decir.

Morante y Óscar Masqué, titulares en la goleada de España sub 19 contra Noruega

Ambos futbolistas de sólo 18 años están siendo protagonistas en esta semana en la que se han afianzado como piezas importantes de la selección española sub 19 a pesar de que por edad le correspondería un escalón inferior. Los dos canteranos del Betis salieron como titulares en la contunte victoria por 4-1 de España ante Noruega, en el primero de los dos amistosos de preparación que disputarán ambos combinos en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm (Alicante), donde se enfrentaron el martes y vuelven a verse las caras este jueves a partir de las 11:00 horas.

Óscar Masqué jugó la primera mitad antes de dejar su sitio al madridista Jesús Fortea (46') y Morante fue sustituido en el 56', dándole el relevo a Joselillo Gaitán (Villarreal CF), quien sólo dos minutos después hacía el momentáneo 1-1 para iniciar una remontada consumada en dos minutos, ya que Cubo hizo el 2-1 en el 59' para voltear el tanto del noruego Jesper Nerhus (52'). En un notable tramo final, España amplió diferencias por medio de Jorge Salinas, en el 79', y de Sergio Esteban, canterano del Atlético y hermano del exbético Paco Esteban, que hizo el definitivo 4-1 en el 89'.

La alegría en el Betis podría haber sido aún mayor de no ser por la lesión de Manu González

El seleccionador sub 19, Paco Gallardo, había llamado a tres representantes del Real Betis; pero tuvo que prescindir del portero Manu González (18) y suplirle por Owen Bosch (Elche CF). El meta de Isla Mayor sufre una lesión de grado 2 en el recto anterior de su pierna derecha y se perderá un calendario bastante cargadito.

Además de estos dos partidos con la 'Rojita' o la visita del Nástic de Tarragona el pasado sábado en la jornada 24 de Primera RFEF, se perderá el duelo del día 26 ante el FC Inter en los cuartos de la Youth League, el Derbi Chico (6 marzo) y la Final Four de la Copa del Rey Juvenil (del 11 al 14-M). Además, en la sub 16 está Manu Navarro, quien posó en Las Rozas con el antiguo jefe médico del club verdiblanco, Tomás Calero.