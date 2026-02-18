Pellegrini y Abde, en el punto de mira de LaLiga

El chileno compite con Arbeloa y Bordalás por el reconocimiento a mejor entrenador de febrero, mientras que el marroquí hace lo propio con Milla, Valverde, Lemar y Mikautadze

Manuel Pellegrini, que dirige a un Real Betis que se distingue como segundo mejor equipo de la segunda vuelta de LaLiga (12 puntos de 15 posibles), se juega contra el único que le supera, Álvaro Arbeloa (con un pleno de cinco triunfos con el Real Madrid), y con el preparador del Getafe CF, José Bordalás, el título de mejor entrenador de Primera división durante el mes de febrero. Al cierre de esta edición, ganaba el otrora lateral derecho (con casi el 46% de los votos), superando el chileno el 36% y quedando ya rezagado el alicantino con la mitad (18%).

Advierte el máximo organismo del fútbol profesional español que las opiniones del público (por encima de 4.000 ya) tendrán un peso del 40% en la decisión final, cuyo 60% estará en manos del comité de expertos de LaLiga, lo que explica 'sorpassos' como el de marzo pasado con el 'Ingeniero' y Hansi Flick como protagonistas. Si del nuevo míster merengue se destaca su amplio porcentaje de minutos ganando, del suramericano se distingue que adiestra al 'Top 1' en primera pase adelante tras robo, siendo Bordalás el líder este mes natural en porterías a cero.

Pero no sólo a Manuel Pellegrini podría distinguir la otrora LFP por su buen hacer en el torneo doméstico con los verdiblancos, sino también al extremo Ez Abde. De esta forma, el internacional marroquí, con un gol y una asistencia (más un 83,3% de pases acertados y 23 duelos ganados) en el periodo analizado, se mide con el gironí Thomas Lemar (dos tantos y un 91,1% de acierto en el pase), el villarrealense Georges Mikautadze (dos dianas y una asistencia), el getafense Luis Milla (un pase de gol y 28 duelos ganados) y el madridista Fede Valverde (un gol y casi un 90% de acierto en el pase).

La mejor temporada ya de la carrera de Abdessamad Ezzalzouli

Puede presumir ya Ez Abde de estar protagonizando la mejor temporada de su carrera deportiva a título individual, superando los registros de la pasada, que estaba al frente de este apartado estadístico. El de Beni Melal suma nueve goles (el último, ante el RCD Mallorca de su ex entrenador, Jagoba Arrasate) y seis asistencias en 25 partidos oficiales (casi calcando el rendimiento de su 'hermano' Antony Matheus dos Santos en la campaña anterior). En la 24/25 hizo 9+5 en 49, muy lejos ya del año de su debut (cinco dianas 'peladas') y del listón que dejó con el CA Osasuna en la 22/23 (seis goles y dos asistencias en 34 citas).