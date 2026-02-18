El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, pide más a Antony, espera pronto a Isco Alarcón, se rinde ante Pablo Fornals y reclama que el Betis "dé un paso más"

El entrenador verdiblanco se reivindica después de las puntuales críticas que recibió tras el irregular inicio de 2026, enarbola la bandera de la ambición de cara a los objetivos para este final de temporada y asegura tener cuerda para rato cuando le preguntan por sus planes de futuro a sus 72 años

Resulta muy difícil encontrar motivos para criticar a Manuel Pellegrini, un técnico que ha devorado todos los récords en la historia del Real Betis, que conquistó un título en la Copa del Rey de 2022, que llevó al club a su primera final europea, en mayo de 2025 en la UEFA Conference League y tiene todo encarrilado para mantener un pleno de clasificaciones continentales que encadenaría ya su sexto curso seguido. Sin embargo, el chileno ha sido bastante cuestionado por algunos sectores del beticismo y de la prensa después de un tramo muy irregular que le llevó a dejarse puntos en el camino en el empate en Oviedo o la derrota en Vitoria que le ponían sexto en LaLiga empatado con el séptimo, el 2-0 en Salónica ante el PAOK para complicarse el pase directo en la Europa League o el 0-5 contra el Atlético de Madrid que le eliminó en los cuartos de final de la Copa del Rey.

La respuesta del Betis de Pellegrini ha sido aplastante: nueve puntos de nueve posibles para recortar la diferencia con la tercera y la cuarta plaza hasta sólo cuatro puntos al tiempo que se ha hecho fuerte en la quinta posición, con seis de ventaja sobre el sexto y con +7 sobre el séptimo. "Muy contento con cómo el plantel ha sabido responder con tantas lesiones que hemos tenido que sufrir y además participando en tres competiciones hasta bastante avanzado", se ha reivindicado el técnico andino este miércoles en una entrevista con Radio Marca.

En este sentido, consideró que sellar el pase directo a los octavos de final de la Europa League "fue un logro importante" y que la decepción copera es matizable: "Fue contra un equipo más poderoso que nosotros". "Ojalá que veamos un Betis parecido a lo que hemos visto en los últimos años y siempre con la ambición de dar un paso más", ha concluído Pellegrini, preguntado por los objetivos para este final de temporada.

Pellegrini hace balance de sus seis años en el Betis

"Han sido seis años, por suerte, muy regulares, donde quizás los objetivos del club no eran llegar tan arriba. Cuando yo llegué había sido una temporada deportiva bastante mala, también con algunos problemas económicos fuertes". "Todo se ha logrado a través del trabajo, de la ambición y del convencimiento de lo que uno hace. Ha sido muy importante saber superar los momentos puntualmente malos".

"No estar nunca conforme con lo que uno hace, sino tratar de inculcar una ambición y una exigencia día a día, eso es lo que nos ha permitido tener esta regularidad en estos años y seguir siempre aspirando a más". "Mientras sienta esa motivación y tenga posibilidad de seguir trabajando, voy a intentarlo prolongar lo más posible", ha añadido por sus planes de futuro a los 72 años.

Los nombres propios del Betis de Pellegrini: el rol de Fornals, la baja de Isco y el 'efecto Antony'

"Para mí, el centro del campo es la posición más importante del fútbol. Siempre he tratado siempre de tener por lo menos un par de jugadores creativos, que son los que permiten hacer goles a los delanteros. Por suerte, Pablo (Fornals) lo ha hecho muy bien y le ha agregado una cuota de gol al equipo", ha explicado sobre el mediocentro castellonense, que con Pellegrini comenzó jugando como extremo o mediapunta y ha alcanzado su mejor versión como mediocentro.

"Creo que Isco es el ídolo número uno del club por su entrega, por su madurez como jugador y por su calidad. Está pasando por un momento complicado por las lesiones, pero el club confía plenamente en él. Con la madurez que tiene, creo que va a estar en el campo lo antes posible, trabaja muy fuerte y el equipo lo necesita mucho. Yo le veo con la misma ambición y exigencia que cuando comenzó, es un ejemplo para los jóvenes", ha manifestado Pellegrini sobre el malagueño, repasando su evolución desde que él mismo le fichó para el Málaga CF con sólo 21 años.

Sobre el sacrificio de Antony dos Santos y sus asombrosas cifras pese a su lesión, Pellegrini se rinde a esas características que le convierten en un jugador referencial y determinante: "Antony es un jugador que tiene una calidad importante y que todavía tiene que desarrollarla más en muchos aspectos. Ahora mismo está con algunos problemas de pubalgia, pero es un jugador muy centrado. Somos muy conscientes de lo importante que puede ser para nosotros".