Una ausencia importante en una nueva sesión con Cucho y Chimy Ávila

Los dos delanteros siguen entrenando con total normalidad en la sesión junto a sus compañeros; siendo la principal ausencia la del extremo brasileño Antony, que ha realizado ejercicios en el gimnasio

El Real Betis ya se encuentran preparando el próximo duelo frente al Rayo Vallecano que, entre otras cosas, será el partido previo al derbi sevillano. Los resultados de la pasada jornada han dado como resultado algo que parecía muy difícil hace apenas tres semanas, como era el poder luchar por los puestos de Champions League. Sin embargo, el sueño está más vivo que nunca y el conjunto verdiblanco ya tiene hasta dos vías para intentar lograr ese sueño, la segunda vez en la historia que los béticos disfrutarían de esa competición. Para ello, LaLiga debe adquirir una relevancia aún mayor, y ver cada partido como una final.

Y, para esa "final" en La Cartuja, Cucho Hernández y Chimy Ávila se han alistado. El cafetero, desde que cayó lesionado frente al Real Oviedo, se ha convertido en una baja muy sensible en esa punta de ataque de Manuel Pellegrini, debido a todos esos factores de movilidad que aportaba cuando estaba presente en el campo. Un aire distinto que se ha notado cuando no ha estado sobre el césped, haciendo que los béticos viesen su reincorporación como casi una necesidad en un momento de dudas. Algo parecido pasó con el delantero argentino, que no estuvo en las dos anteriores jornadas, dejando su sitio a un Bakambu que aprovechó su oportunidad en Son Moix.

En la sesión matutina de este miércoles, ambos nombres han estado presentes sobre el césped de la Ciudad Deportiva, realizando los correspondientes ejercicios junto al resto de sus compañeros. También ha estado presente Héctor Bellerín, que ayer estuvo entrenando de forma parcial con el grupo. Una de las ausencias más significativas es la del extremo brasileño Antony, que ha estado realizando ejercicios en el gimnasio. Cabe recordar que, en el cuadro de su pubalgia, se le está cuidando mucho para que no tenga problemas en competición, por lo que hay tranquilidad en ese sentido.

Cabe recordar que este encuentro es el correspondiente a la campaña "Forever Green", una de esas jornadas donde el Real Betis muestra su compromiso con el medio ambiente. Aparte de ciertas actividades que se realizarán en la previa, el equipo vestirá una camiseta especial, que tendrá detalles naranjas debido a su claro homenaje a los naranjos que están presentes en el centro de la ciudad hispalense. Dentro de los componentes de esta vestimenta, están las cáscaras de naranja, plástico reciclado y lyocell a partir de pulpa de madera.