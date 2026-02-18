En el punto de mira de México: "Fidalgo no está todavía en su 'prime' en el Betis, pero se está acercando"

El prestigioso periodista mexicano León Lacanda asegura en ESTADIO que el 'Maguito' se está acercando a la mejor versión mostrada en América y que será llamado por México en la próxima fecha FIFA, mientras que desde la propia selección se reconoce que han "entrado en contacto con él"

Álvaro Fidalgo, fichado en el mercado de enero, no ha tardado en encajar en el esquema de Pellegrini y, de inmediato, se ha convertido en una pieza importante en sus planes como refleja que ya suma dos titularidades ligueras, ante Atlético y Mallorca.

Nada más llegar, el chileno lo hizo debutar en la segunda parte de la derrota copera contra los colchoneros y desde el principio ha aportado sus cualidades a la medular bética, siendo clave ya en la victoria contra los baleares, en la que participó en el primer gol con una magnífica conducción de la contra para habilitar a Antony, cuyo disparo repelió el portero para que marcara Abde al rechace.

Ya acumula 200 minutos y ha respondido a las expectativas de la afición bética después de llegar como un auténtico ídolo en el Club América de México, desde donde siguen con mucha atención las evoluciones del 'Maguito', entre otras cosas porque ya es seleccionable por Javier Aguirre y todo apunta a que estará en el Mundial.

En este sentido, desde el país azteca aseguran a ESTADIO que no le pierden de vista y que su arranque en el Betis ha sido fantástico, pero que le queda margen para alcanzar el nivel demostrado en el América.

León Lacanda opina que va camino de su mejor versión

"Lo estamos viendo en los primeros partidos, y no todavía en su 'prime', pero se está acercando más al Fidalgo de 2023-2024 que al de la segunda mitad del año pasado y el inicio de 2026 con América, donde vino mucho a menos, posiblemente porque ya no estaba motivado acá", señaló a ESTADIO León Lacanda, prestigioso periodsta mexicano de ESPN, que, aunque cree que todavía puede ofrecer más, asegura que lo está viendo "fantástico".

Y es que cree que le ha venido magníficamente "este nuevo aire en el Betis", lo que favorece a sus opciones de ir al Mundial, lo que Lacanda no duda. "Él va a ser convocado por Javier Aguirre para la próxima fecha FIFA en donde México juega con Portugal en la reapertura del estadio Azteca y después, con Bélgica en Chicago tres días más tarde. Ahí lo va a llamar a Fidalgo y será la oportunidad de oro para Fida de subirse a la lista de 26 jugadores para el Mundial de la Selección de México", afirmó Lacanda.

La selección mexicana reconoce que está entre los 55 candidatos para el Mundial

No en vano, ayer mismo, Duilio Davino, director deportivo de la selección azteca, reconoció que lo están siguiendo y está entre los 55 futbolistas con posibilidades. "Hemos estado en contacto con él. Primero porque es un jugador que ha tenido un gran rendimiento en el tiempo que estuvo en América, segundo porque es mexicano y tercero porque FIFA autoriza, después de cumplir el plazo de jugar en México", reconoció Davino, que fue más allá.

"Lo que te puedo decir es que Álvaro quiere jugar en la selección. Está dentro de los 55 jugadores que le estamos dando seguimiento y dependerá después de Javier Aguirre si decide o no traerlo", señaló.