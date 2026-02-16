Amrabat regala buenas noticias al Betis con su recuperación

El centrocampista bética se ha encargado de ilusionar a las huestes verdiblancas con vídeos sobre los avances de su puesta a punto, en los que queda en evidencia que evoluciona muy favorablemente para volver cuanto antes

Si no ocurre nada extraño, Manuel Pellegrini recuperará esta semana a dos futbolistas con casi total seguridad con opciones a un tercero si Bellerín, en la recta final de su puesto a punto llegara a tiempo, lo que no es descartable. Y es que todo apunta a que Cucho Hernández y Chimy Ávila se sumarán mañana al grupo para completar el entrenamiento y estar plenamente a disposición del técnico verdiblanco.

Con estas tres altas, solo quedarías tres lesionados en la enfermería, todos piezas muy importantes para Pellegrini, casos de Amrabat, Isco Alarcón y Giovani Lo Celso, y el primero se ha encargado en las últimas horas de ilusionar al beticismo con su vuelta.

Amrabat ha compartido en las últimas horas vídeos de los avances en su recuperación

Así, en días de buenas noticias en el capítulo de los problemas físicos, Sofyan Amrabat ha dejado claro que evoluciona muy favorablemente después de haber sido intervenido a finales de enero con una artroscopia para realizar una limpieza de su tobillo derecho.

En este sentido, el centrocampista bético ha compartido hoy mismo en sus historias de Instagram vídeos realizando diversos ejercicios que evidencian que cuenta con completa movilidad y sus articulaciones resisten movimientos y apoyos intensos y bruscos, lo que se trata de un paso de gigante de cara a su reaparición.

El medio continúa en su país natal y trabaja a destajo en el ginmasio

De ese modo, el pivote continúa en los Países Bajos y se ejercita intensamente en el gimnasio, con ejercicios de fuerza, potencia y resistencia para fortalecer la zona intervenida y de momento la respuesta de su tobillo está resultando muy positiva.

Así, en los vídeos sube a una plataforma con carga en los hombros, pedalea en una bicicleta estática y simula carrera sobre una cama elástica, reflejo de que las molestias han quedado atrás y que su tobillo está respondiendo como se espera.

El siguiente paso es volver a Sevilla para continuar con su puesta a punto con los recuperadores y readaptadores verdiblancos, que lógicamente controlan a diario su evolución y le marcan el plan de trabajo.

Amrabat se ha perdido ya 16 partidos del Betis

Cabe recordar que Amrabat cayó lesionado en el partido europeo contra el Utrecht por el surrealista choque con Isco que mandó a los dos a la enfermería, El marroquí acudió a la Copa de África, pero desde entonces no ha podido disputar ningún partido más con la elástica del Betis.

Así, se ha perdido un total de 16 encuentros desde el impacto con el costasoleño el 27 de noviembre de 2025. El mismo tiempo que lleva Isco apartado de los terrenos de juego.