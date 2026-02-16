ESTADIO Deportivo abre su portada de este martes, 17 de febrero, con las opciones del Sevilla de fichar en verano a Vlachodimos y la completan las recuperaciones de Cucho Hernández y Azpilicueta, y la derrota del Barça

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 17 de febrero de 2026:

- VLACHODIMOS: SÍ, PERO NO

El Sevilla se plantea fichar al internacional heleno por su gran rendimiento en la cesión y el meta y su familia están muy contentos en la capital hispalense, pero sería una operación repleta de flecos y marcada por lo económico. 'Novias' tampoco le van a faltar

- CUCHO SE APUNTA AL RAYO

El delantero colombiano se entrenó en el día de descanso para completar su recuperación y ponerse ya a disposición de Pellegrini, que cuenta con él para el sábado

- AZPILICUETA DISIPA DUDAS Y ESTÁ LISTO

El central, que se retiró mareado del partido contra el Alavés, ya trabaja con sus compañeros con normalidad de cara a la 'final' en Getafe

- PINCHAZO DEL BARÇA Y LIDERATO DEL REAL MADRID

Los azulgranas caen por 2-1 en su visita al Girona, que toma aire, y se quedan a dos puntos del Real Madrid