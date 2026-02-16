El triunfo del Betis en Son Moix protagoniza la portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 16 de febrero, con cabida también para la queja formal del Sevilla al Comité Técnico de Árbitros

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 16 de febrero de 2026:

- MALLORCA - BETIS: CHAMPIONS A LA VISTA

El Betis se impone en Son Moix con goles de Abde y Bakambu en un partido en el que defendió con solidez ante un Mallorca con empuje y resolvió a la contra para quedarse a solo cuatro puntos del tercer y cuarto puesto

- EL SEVILLA ALZA LA VOZ POR LOS ARBITRAJES

El club ha elevado una queja formal al CTA por las decisiones que han perjudicado al equipo tras la intensa polémica en la cita contra el Alavés, con un duro acta contra Almeyda que no se corresponde con las imágenes de lo sucedido