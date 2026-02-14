'De corazón, 'El partido del año', 'Indignado'... Así vienen las portadas de hoy

La prensa deportiva se centra en el partido del Sevilla ante el Alavés o el del Real Madrid frente a la Real Sociedad, así como en el reacción de Flick a la goleada encajada en Copa...

Las portadas de la prensa deportiva de este sábado 14 de febrero llegan cargadas de actualidad y con mucho que contar metidos de nuevo ya en una jornada de Liga, la 24ª, que comenzó anoche con el empate a cero entre Elche y Osasuna. Pero hoy nos esperan más partidos, como el que protagonizarán Sevilla y Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un duelo en el que habrá que poner todo el corazón, donde el sevillismo espera sufrir menos que ante el Girona y celebrar San Valentín con un triunfo que sirva para dejar atrás a un rival directo por la permanencia y volver a enamorarse de su equipo, tal y como destacamos en la portada de ESTADIO Deportivo.

El Betis no entra en acción hasta este domingo a las 21:00 horas, partido ante el Mallorca para el que podría llegar a tiempo el 'Cucho' Hernández, que ha reaparecido en el penúltimo entrenamiento mientras que Antony ha vuelto a dosificarse en el gimnasio, por lo que la vanguardia para Palma de Mallorca, donde habrá más de 1.000 aficionados béticos, continúa en el aire.

En cuanto al resto de portadas, si miramos las cabeceras de Madrid, tanto el diario As como el diario Marca enfocan su primera página en el partido del Real Madrid de esta noche frente a la Real Sociedad. 'El partido del año', titulan los primeros con una imagen de Mbappé y Oyarzabal, destacando algunas claves del partido: "Choque de trenes entre Madrid y Real, los mejores de la Liga en 2026; regresa Vinicius y Carvajal apunta al once; el efecto Matarazzo asusta".

Los segundos se centran en la figura de Dani Carvajal con el titular: "Del sofá gris al once". "Tras la charla, Arbeloa ensayó con Carvajal como titular; el técnico apaga la polémica: "Tengo un sofá gris maravilloso, nos sentamos y hablamos".En Barcelona el ambiente está revuelta tras la goleada encajada en Copa ante el Atlético de Madrid y tanto Mundo Deportivo como Sport sacan a Flick como protagonista y su enfado tras el partido con sus jugadores. 'Indignado' y 'Bronca de Flick', titulan. "Hansi Flick vive un momento de especial preocupación: mal partido en Madrid y decisiones arbitrales incomprensibles", explican uno mientras que otro destaca que "el técnico reprochó ayer a sus jugadores la falta de actitud y compromiso ante un Atlético que los tuvo de sobra, les dijo que no tuvieron ni espíritu ni intensidad".