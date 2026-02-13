La decisión de Del Nido Junior con Sergio Ramos, el 'baño' del Atlético al Barça, la dura sanción al Athletic Club... así vienen las portadas

Así llegan las portadas nacionales e internacionales de este 13 de febrero, destacando el triunfo del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en la ida de las semifinales de Copa del Rey

La portada de ESTADIO Deportivo del viernes 13 de febrero de 2026 destaca las declaraciones de Del Nido Carrasco, quien confirma que se cerró la puerta al regreso de Sergio Ramos al Sevilla FC. El dirigente explica que era “incompatible” estudiar las cuentas del club como posible comprador y, al mismo tiempo, formar parte de la plantilla. Además, señala que podrían haberse producido situaciones “muy raras”. El gran titular, “La decisión fue mía”, subraya la firmeza de la postura adoptada por la directiva.

Nazinho, operación en marcha

Otro de los temas principales es el posible movimiento de Nazinho. El Real Betis tendría avanzadas las gestiones por el lateral izquierdo, con un acuerdo previo desde el verano con el Círculo de Brujas. Tras la finalización del contrato de Ricardo Rodríguez, el club verdiblanco reactivaría el fichaje, planteándolo como una operación estratégica de ida y vuelta.

Atlético y Güler, protagonistas

En clave competitiva, se resalta el triunfo 4-0 del Atlético de Madrid, que dejó atrás su tropiezo liguero y dio un golpe sobre la mesa en la Copa, con mención especial a Griezmann. Por último, Arda Güler tranquiliza al entorno del Real Madrid, desmintiendo conflictos internos y reafirmando su compromiso con el vestuario blanco.

Portadas nacionales

En la prensa madrileña, tanto diario MARCA como AS destacan sus portadas la victoria contundente del Atlético de Madrid al FC Barcelona (4-0) con titulares llamativos como "¡Qué baño!" y ¡Qué manera de vencer!". También se destaca los rivales de la selección española en la Nations League, donde el cuadro de Luis de la Fuente tendrá en su grupo a Croacia, Inglaterra y República Checa. Por otro lado, Fernando Alonso sigue sin encontrar la manera de que su Aston Martin rinda y aparecen de nuevo las dudas en el coche mientras está su puesta a punto para el próximo Mundial.

En la prensa catalana la hoja de ruta es más de lo mismo, destacando el 'Vendaval rojiblanco' del Atlético de Madrid ante el Barça en el caso de Mundo Deportivo, mientras que SPORT titula 'Desastre total'. Por otro lado, en la parte inferior de la portada se destaca también la sanción que tendrá el Athletic Club, que no podrá fichar en los próximos dos años.

Portadas internacionales

En la prensa internacional se aprecia como en 'A Bola' se hace hincapié en el partido tan determinante que tiene Benfica frente a Santa Clara, donde se titular con un claro 'Proibido falhar', donde el equipo de Mourinho tiene en su mano seguir luchando por el título del campeonato portugués.